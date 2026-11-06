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Süper Lig
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Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu
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Samsunspor vs. Konyaspor heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Samsunspor - Konyaspor
Samsunspor
Konyaspor
Süper Lig

In der Süper Lig spielt Samsunspor gegen Konyaspor. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Samsunspor vs. Konyaspor: Anstoßzeit

crest
Süper Lig - Spielwoche 11
Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu

Im Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu empfängt Samsunspor den Tabellennachbarn Konyaspor in der Süper Lig. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellenbereich und brauchen dringend Punkte.

Samsunspor steckt tief in der Krise. Trainer Nenad Bjelica hat mit seinem Team zuletzt fünf Pflichtspiele in Serie verloren, darunter eine deutliche 5:2-Heimniederlage gegen Istanbul Basaksehir. Die Defensive wirkt anfällig, die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache.

Konyaspor reist unter Trainer Ilhan Palut an und präsentiert sich in dieser Saison ebenfalls wechselhaft. Auf eine 4:0-Niederlage gegen Galatasaray folgte ein 2:0-Sieg gegen Gençlerbirliği. Die Konstanz fehlt, doch der Auswärtspunkt gegen Istanbul Basaksehir zeigt, dass die Mannschaft Stabilität abrufen kann.

Das Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenkeller verspricht Spannung mit viel auf dem Spiel. Für den Verlierer droht der Anschluss an die Abstiegszone zu reißen.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei Samsunspor und Konyaspor los?

Samsunspor hat aus den vergangenen fünf Süper-Lig-Spielen keinen einzigen Punkt geholt und dabei alle fünf Partien verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 5:2-Niederlage gegen Istanbul Basaksehir, zuvor gab es ein 1:2 gegen Amed Sportif. In diesen fünf Begegnungen erzielte Samsunspor lediglich fünf Tore und kassierte zehn.

Konyaspor kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Der 2:0-Erfolg gegen Gençlerbirliği war der einzige Dreier in diesem Zeitraum, während die Mannschaft gegen Galatasaray mit 0:4 deutlich unterlag. Konyaspor traf in diesen fünf Spielen nur zweimal und hielt zweimal die Null.

SAM

SAM - Form

ERZ
N1-0
TRS
N0-3
KAS
N4-1
AMS
N1-2
IBS
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
4/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
KSP

KSP - Form

KAS
U0-0
IBS
U0-0
AMS
N1-0
GEN
S2-0
GAL
N0-4
Tor erzielt (kassiert)
2/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Samsunspor vs. Konyaspor: Aufstellungen

Samsunspor vs Konyaspor Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • N. Bjelica

Samsunspor vs. Konyaspor: Form

SAM

SAM - Form

ERZ
N1-0
TRS
N0-3
KAS
N4-1
AMS
N1-2
IBS
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
4/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
KSP

KSP - Form

KAS
U0-0
IBS
U0-0
AMS
N1-0
GEN
S2-0
GAL
N0-4
Tor erzielt (kassiert)
2/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Samsunspor vs. Konyaspor: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SamsunsporUnentschiedenKonyaspor
2
1
2
Süper Lig
Samsunspor badge
Samsunspor
SAM
2
Konyaspor badge
Konyaspor
KSP
2
END
Süper Lig
Konyaspor badge
Konyaspor
KSP
1
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Samsunspor
SAM
3
END
Süper Lig
Konyaspor badge
Konyaspor
KSP
0
Samsunspor badge
Samsunspor
SAM
1
END
Süper Lig
Samsunspor badge
Samsunspor
SAM
0
Konyaspor badge
Konyaspor
KSP
1
END
Süper Lig
Konyaspor badge
Konyaspor
KSP
3
Samsunspor badge
Samsunspor
SAM
0
END
6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Samsunspor vs. Konyaspor: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
108112312+1125
S
S
S
S
N
2
Amed SportifAmed SportifAMS
107212511+1423
S
S
S
U
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
S
S
S
S
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
106132012+819
U
S
N
S
N
5
KasımpaşaKasımpaşaKAS
104511511+417
U
S
S
N
U
6
FenerbahçeFenerbahçeFB
105142410+1416
N
N
S
S
S
7
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
S
N
S
S
N
8
KocaelisporKocaelisporKOB
10514119+216
U
S
N
N
S
9
GöztepeGöztepeGÖZ
104332117+415
S
S
S
S
U
10
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
104241716+114
S
N
S
U
S
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
N
S
S
U
S
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
N
N
N
U
S
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
U
N
N
N
U
14
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
103251218-611
S
N
N
U
N
15
KonyasporKonyasporKSP
10226613-78
N
S
N
U
U
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
10226917-88
N
N
N
N
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
101181026-164
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
10109328-253
N
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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