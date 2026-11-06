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Samsunspor vs. Konyaspor: Anstoßzeit

Süper Lig - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 08:00 Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu

Im Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu empfängt Samsunspor den Tabellennachbarn Konyaspor in der Süper Lig. Beide Mannschaften befinden sich im unteren Tabellenbereich und brauchen dringend Punkte.

Samsunspor steckt tief in der Krise. Trainer Nenad Bjelica hat mit seinem Team zuletzt fünf Pflichtspiele in Serie verloren, darunter eine deutliche 5:2-Heimniederlage gegen Istanbul Basaksehir. Die Defensive wirkt anfällig, die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache.

Konyaspor reist unter Trainer Ilhan Palut an und präsentiert sich in dieser Saison ebenfalls wechselhaft. Auf eine 4:0-Niederlage gegen Galatasaray folgte ein 2:0-Sieg gegen Gençlerbirliği. Die Konstanz fehlt, doch der Auswärtspunkt gegen Istanbul Basaksehir zeigt, dass die Mannschaft Stabilität abrufen kann.

Das Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenkeller verspricht Spannung mit viel auf dem Spiel. Für den Verlierer droht der Anschluss an die Abstiegszone zu reißen.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei Samsunspor und Konyaspor los?

Samsunspor hat aus den vergangenen fünf Süper-Lig-Spielen keinen einzigen Punkt geholt und dabei alle fünf Partien verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 5:2-Niederlage gegen Istanbul Basaksehir, zuvor gab es ein 1:2 gegen Amed Sportif. In diesen fünf Begegnungen erzielte Samsunspor lediglich fünf Tore und kassierte zehn.

Konyaspor kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Partien. Der 2:0-Erfolg gegen Gençlerbirliği war der einzige Dreier in diesem Zeitraum, während die Mannschaft gegen Galatasaray mit 0:4 deutlich unterlag. Konyaspor traf in diesen fünf Spielen nur zweimal und hielt zweimal die Null.

Samsunspor vs. Konyaspor: Aufstellungen

Samsunspor vs. Konyaspor: Form

Samsunspor vs. Konyaspor: Bilanz direkte Duelle

Samsunspor vs. Konyaspor: Die Tabellen