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Wann und wo spielen Samsunspor und Gençlerbirliği?

Süper Lig - Spielwoche 13 28. Nov. 2026 - 08:00 Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu

Samsunspor empfängt in der Süper Lig Gençlerbirliği. Gespielt wird im Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu in Samsun.

Für die Gastgeber geht es in dieser Partie um viel. Samsunspor steht als 17. der Tabelle unter Druck und hat zuletzt nur eines von fünf Ligaspielen gewonnen.

Die Niederlage gegen Galatasaray am 21. November (1:2) war die vierte aus den letzten fünf Partien. Trainer Nenad Bjelica muss die Defensive stabilisieren, denn 13 Gegentore in fünf Spielen sind ein deutliches Warnsignal.

Gençlerbirliği reist als Tabellen-12. mit besserer Bilanz an. Das Team von Bernd Storck gewann zuletzt 1:0 gegen Gaziantep FK und schlug zuvor Alanyaspor mit 5:0.

Die Gäste kommen auf drei Siege aus fünf Pflichtspielen und erzielten dabei 11 Tore. Gegen Beşiktaş (0:3) und Konyaspor (0:2) blieb die Offensive allerdings ohne Treffer.

Das letzte Duell im Januar endete 1:1. Samsunspor hat in den vergangenen fünf Begegnungen keine Niederlage gegen Gençlerbirliği kassiert.

Wie du die Partie im TV und im Live-Stream verfolgen kannst, steht im Folgenden.

Was war zuletzt bei Samsunspor und Gençlerbirliği los?

Samsunspor holte aus den letzten fünf Ligaspielen einen Sieg bei vier Niederlagen und kein Unentschieden. Zuletzt verlor die Mannschaft am 21. November mit 1:2 gegen Galatasaray. Davor gelang ein 1:0 gegen Konyaspor, auf das eine 2:5-Niederlage gegen Istanbul Basaksehir folgte. Das Torverhältnis beträgt 6:13.

Gençlerbirliği gewann drei der letzten fünf Pflichtspiele und verlor zwei. Am 21. November setzte sich das Team mit 1:0 gegen Gaziantep FK durch. Zudem stehen ein 5:0 gegen Alanyaspor und ein 5:0 im Pokal gegen Karakopru Belediyespor zu Buche, aber auch ein 0:3 gegen Beşiktaş. Bei 11 erzielten und 5 kassierten Toren blieb die Mannschaft dreimal ohne Gegentor.

Wie könnten Samsunspor und Gençlerbirliği aufstellen?

Wie gut sind beide Teams in Form?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Samsunspor und Gençlerbirliği in der Tabelle?