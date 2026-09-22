Ex-Nationalspieler Matthias Sammer hat dem ehemaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann dringend empfohlen, für die erfolgreiche Fortsetzung seiner Trainerkarriere in seinem Umfeld aufzuräumen und sich Rat bei erfahrenen Trainern zu holen.

In der Sky-Sendung 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk' lobte Sammer den 39-Jährigen zunächst: "Wenn ich in einer verantwortlichen Position wäre und mich damit auseinandersetzen müsste, dass ich einen Trainer brauche, würde ich mich intensiv mit ihm beschäftigen." Dann aber schränkte er auch direkt ein: "Aber mit keinem anderen von ihm drumherum. Nur mit ihm."

Nagelsmann sei "ein erstklassiger Fachmann. Er hat das in Hoffenheim sehr gut gemacht. Er hat es in Leipzig sehr gut gemacht. Ihm hat aber der letzte Schritt manchmal gefehlt - auch in München."

Konkret auf die Nachfrage Riccardo Basiles, sich ob sich dieses "Drumherum" auf Nagelsmanns Berateragentur beziehe, antwortete Sammer: "Ja, natürlich. Du hast mir ja die Frage gestellt, ob er eine Zukunft hat in Deutschland. Die Qualitäten hat er allemal." Allerdings sollte Nagelsmann laut des Europameisters von 1996 lernen, dass "viele Dinge an ihm abprallen müssen". Nagelsmann müsse "viele Dinge gar nicht zum Thema machen", sondern "sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich würde es für eine Schande halten für unser Land, wenn wir so einen begabten Trainer irgendwo verlieren."

Nagelsmann wird von der Agentur Sports 360 von Starberater Volker Struth vertreten, die unter anderem auch die Nationalspieler Angelo Stiller (VfB Stuttgart) und Tom Bischof (FC Bayern) zu ihren Klienten zählt. Er begann seine Trainerlaufbahn im Profigeschäft 2016 bei 1899 Hoffenheim und wechselte von dort 2019 zu RB Leipzig. Weiter ging es zwei Jahre später zum FC Bayern, wo er Anfang 2023 überraschend entlassen und durch Thomas Tuchel ersetzt wurde.

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Nach dem Abgang Hansi Flicks vom DFB wurde Nagelsmann im selben Jahr Bundestrainer. Rund um die ordentliche Heim-EM 2024 hatte er in Deutschland starke Sympathiewerte, die allerdings im Anschluss rapide sanken und ihren Tiefpunkt nach der verkorksten Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erreichten. Nagelsmann verließ den DFB auf sanften Druck der Verbandsspitze und ist aktuell ohne Job.

Sammer: Nagelsmann braucht jemanden, der "ihm die Dinge mal benennt"

"Ich würde ihm raten, einen Fußballweisen aufzusuchen, mit ihm zu sprechen", so Ex-DFB-Sportdirektor Sammer über einen möglichen nächsten Schritt Nagelsmanns. Die Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und Dietmar Hamann fielen ihm dabei ein: "Jetzt kann man wieder sagen, es ist gefährlich, weil die auch in der Öffentlichkeit stehen. Aber da draußen gibt es auch ältere Trainer, einen Friedhelm Funkel, nur mal als Beispiel. Mit weisen, alle mögen mir verzeihen, alten Leuten, die überhaupt nicht mehr das Gefühl haben, sie müssen sich präsentieren, sondern die etwas weitergeben wollen mit ihrem Erfahrungswissen, das würde ich ihm raten."

Für Sammer ist klar, dass dieser Input wertvoller wäre als der von Nagelsmanns Berateragentur: "Ich beobachte ihn lange. Er sollte mit jemandem sprechen, der keine eigenen Interessen mehr hat an so einem Gespräch, sondern ihm die Dinge mal benennt. Es geht doch nicht darum, was alles falsch oder richtig war. Es geht oftmals um die Wirkungen. So dass ein Prozess eingeleitet wird, dass eine erstklassige Qualität dort wachsen kann, das würde ich mir wünschen für ihn."