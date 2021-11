Am 15. Spieltag der italienischen Serie A ist der Gegner von Juventus Turin heute Salernitana. Der Anpfiff im Stadio Arechi ertönt um 20.45 Uhr.

Juventus spielt bisher noch eine enttäuschende Saison und hat bereits sechs Niederlagen erlitten. Nachdem es die letzten Wochen so aussah, als würde Juve wieder die Kurve bekommen, verlor man zuletzt in der Liga gegen Atalanta und in der Champions League gegen den FC Chelsea. Heute ist man zu Gast beim Tabellenletzten Salernitana und ein Sieg ist Pflicht, um die Hoffnungen auf eine gute Platzierung in dieser Saison nicht gänzlich zu verspielen.

Die letzte Begegnung zwischen den beiden Mannschaften ist bereits über 20 Jahre her - damals konnte Salernitana 1:0 gewinnen. Wird Juve heute seiner Favoritenrolle gerecht oder fährt Salernitana einen Achtungserfolg ein? GOAL informiert Euch über die Übertragung.

Salernitana vs. Juventus Turin heute live: Die Daten zur Begegnung

Wettbewerb: Serie A | 15. Spieltag

Serie A | 15. Spieltag Match: Salernitana vs. Juventus Turin (LIVE-TICKER)

Salernitana vs. Juventus Turin (LIVE-TICKER) Datum: Dienstag, 30. November 2021

Dienstag, 30. November 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Stadio Arechi

Salernitana vs. Juventus Turin heute live im TV: Wird die Serie A im Free-TV gezeigt?

Ihr werdet es Euch wohl schon denken können - die italienische Liga wird leider von keinem frei empfangbaren deutschsprachigem Sender übertragen. Das heißt für uns, wir müssen uns nach einer anderen Lösung umsehen, um heute live dabei zu sein.

Serie A nicht im Free-TV: So seht Ihr Salernitana vs. Juventus Turin heute trotzdem live

Auch wenn die Partie heute nicht im Free-TV gezeigt wird, heißt das noch lange nicht, dass Ihr auf die Begegnung verzichten müsst. Das Zeitalter des Internets eröffnet Euch nämlich eine weitere Möglichkeit heute live dabei zu sein und auch im linearen Fernsehen könnt Ihr das Spiel heute unter Umständen sehen.

Die angeteaserten Möglichkeiten stellen wir Euch im nächsten Abschnitt vor, also stay tuned!

DAZN zeigt Salernitana vs. Juventus Turin heute live: Die Serie A im LIVE-STREAM und linearen Fernsehen

Juve-Fans können aufatmen - der Streamingdienst DAZN zeigt Euch die Partie heute live im STREAM sowie im linearen Fernsehen.

Seit diesem Sommer gehören zu DAZN die beiden linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2. Diese zeigen ausgewählte Inhalte des Sportsenders und Salernitana vs. Juve ist ein Teil dieser ausgewählten Inhalte. DAZN 1 überträgt die Begegnung ab 20.40 Uhr live. Einen Haken hat das ganze jedoch noch: Bisher können nur Sky- und Vodafone-Kunden die Sender empfangen.

Natürlich könnt Ihr wie gewohnt auch den LIVE-STREAM auf DAZN zur Partie abrufen und das Spiel somit auf zahlreichen Geräten abrufen. Der LIVE-STREAM beginnt um 20.45 Uhr und wird von Mario Rieker kommentiert.

Salernitana vs. Juventus heute live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Wir haben also geklärt wo das Spiel heute läuft. Doch wie sieht es mit den Kosten aus? Ist die Mitgliedschaft bei DAZN kostenpflichtig? Ja, die Mitgliedschaft ist nicht gratis, doch im Hinblick auf das riesige LIVE-Sport-Angebot auf DAZN sind die Kosten niedriger als so mancher vielleicht erwartet.

Die Jahresmitgliedschaft kostet einmalig 149€ und ist auf den Monat gerechnet (ca. 12,50€) sogar etwas günstiger als die Monatsmitgliedschaft (14,99€ pro Monat + monatlich kündbar). Ihr könnt Euch also entweder für die etwas günstigere Variante entscheiden, oder Ihr zahlt minimal mehr pro Monat und könnt flexibel kündigen.

Salernitana vs. Juventus Turin heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zur Begegnung findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

Serie A heute live im TICKER: Salernitana vs. Juventus Turin auf GOAL

Auch Freunde der LIVE-TICKER-Unterhaltung werden von uns nicht enttäuscht. GOAL stellt einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung parat und Ihr werdet keine wichtige Szene verpassen!

Zum LIVE-TICKER

Salernitana vs. Juventus Turin heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht