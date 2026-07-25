Said El Mala vor Transfer zu Topklub? Neuer Interessent will offenbar Forderungen des 1. FC Köln erfüllen

Wie das Portal Geissblog berichtet, ist die AS Roma auf der Suche nach einem neuen Linksaußen und hat dabei auch den 19-jährigen Offensivspieler auf dem Zettel.

Dabei sind die Giallorossi allem Anschein nach auch bereit, die von Kölner Seite geforderte Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Zuletzt wurde die Roma mit Frankfurts Jean-Matteo Bahoya in Verbindung gebracht, wobei eine Ablöse von 45 Millionen Euro im Raum stand. Es ist zumindest davon auszugehen, dass die Römer bei El Mala ähnlich viel Geld aufbringen würden.

Fraglich ist hinsichtlich dessen jedoch, ob El Mala Lust auf die Roma sowie die Serie A hat. Nach Informationen von Sky sieht der siebenmalige U21-Nationalspieler zumindest seine nahe Zukunft nicht in Italien.

Ein Transfer des 19-Jährigen zum BVB scheint indes endgültig vom Tisch. Laut Geissblog stieß neben den aus Kölner Sicht unzureichenden finanziellen Rahmenbedingungen bei der Führungsetage des Effzeh vor allem das Auftreten der Schwarzgelben sauer auf.

Demnach zeigte sich Köln "mit der Art und Weise nicht einverstanden, wie die Dortmunder versucht haben sollen auf den Spieler einzuwirken, um einen Wechsel wahrscheinlicher zu machen", heißt es wörtlich. Als Konsequenz verständigte man sich am Geißbockheim intern darauf, jegliche Verhandlungen mit der Borussia unverzüglich abzubrechen.

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RB Leipzig verbleibt als letzter Interessent aus der Bundesliga

Innerhalb der Bundesliga soll nun nur noch RB Leipzig als potenzieller Interessent verbleiben. Die Sachsen haben dem 1. FC Köln laut Geissblog jedoch mitgeteilt, dass sie die aufgerufene Ablöse derzeit weder erfüllen können noch wollen.

Eine Wende in dieser Personalie könnte erst eintreten, falls Leipzig durch einen Verkauf von Yan Diomande zusätzliche finanzielle Mittel generiert. Erst dann stünden die erforderlichen Ressourcen bereit, um bei El Mala einen erneuten Anlauf zu wagen.

Ungeachtet der Spekulationen stellt das Nachwuchstalent seine sportliche Qualität in der Sommervorbereitung unter Beweis. Beim 8:0-Testspielsieg gegen Bergisch Gladbach am Donnerstag erzielte der Angreifer seinen ersten Treffer der aktuellen Spielzeit.