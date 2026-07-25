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Christian Guinin

Said El Mala vor Transfer zu Topklub? Neuer Interessent will offenbar Forderungen des 1. FC Köln erfüllen

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Der BVB scheint im Transfer-Poker um Said El Mala endgültig ins Hintertreffen geraten zu sein. Stattdessen meldet nun wohl ein anderer Klub Interesse beim 1. FC Köln an.

Wie das Portal Geissblog berichtet, ist die AS Roma auf der Suche nach einem neuen Linksaußen und hat dabei auch den 19-jährigen Offensivspieler auf dem Zettel.

Dabei sind die Giallorossi allem Anschein nach auch bereit, die von Kölner Seite geforderte Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Zuletzt wurde die Roma mit Frankfurts Jean-Matteo Bahoya in Verbindung gebracht, wobei eine Ablöse von 45 Millionen Euro im Raum stand. Es ist zumindest davon auszugehen, dass die Römer bei El Mala ähnlich viel Geld aufbringen würden.

Fraglich ist hinsichtlich dessen jedoch, ob El Mala Lust auf die Roma sowie die Serie A hat. Nach Informationen von Sky sieht der siebenmalige U21-Nationalspieler zumindest seine nahe Zukunft nicht in Italien.

Ein Transfer des 19-Jährigen zum BVB scheint indes endgültig vom Tisch. Laut Geissblog stieß neben den aus Kölner Sicht unzureichenden finanziellen Rahmenbedingungen bei der Führungsetage des Effzeh vor allem das Auftreten der Schwarzgelben sauer auf.

Demnach zeigte sich Köln "mit der Art und Weise nicht einverstanden, wie die Dortmunder versucht haben sollen auf den Spieler einzuwirken, um einen Wechsel wahrscheinlicher zu machen", heißt es wörtlich. Als Konsequenz verständigte man sich am Geißbockheim intern darauf, jegliche Verhandlungen mit der Borussia unverzüglich abzubrechen.

Said El Mala Köln 2026Getty Images

RB Leipzig verbleibt als letzter Interessent aus der Bundesliga

Innerhalb der Bundesliga soll nun nur noch RB Leipzig als potenzieller Interessent verbleiben. Die Sachsen haben dem 1. FC Köln laut Geissblog jedoch mitgeteilt, dass sie die aufgerufene Ablöse derzeit weder erfüllen können noch wollen.

Eine Wende in dieser Personalie könnte erst eintreten, falls Leipzig durch einen Verkauf von Yan Diomande zusätzliche finanzielle Mittel generiert. Erst dann stünden die erforderlichen Ressourcen bereit, um bei El Mala einen erneuten Anlauf zu wagen.

Ungeachtet der Spekulationen stellt das Nachwuchstalent seine sportliche Qualität in der Sommervorbereitung unter Beweis. Beim 8:0-Testspielsieg gegen Bergisch Gladbach am Donnerstag erzielte der Angreifer seinen ersten Treffer der aktuellen Spielzeit.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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