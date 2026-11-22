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Al-Nassrs Cheftrainer Ange Postecoglou hat nach der 1:3-Niederlage in der Super League gegen Al-Ahli Klartext zur Abwesenheit von Angreifer Sadio Mane gesprochen.

Der ehemalige Linksaußen des FC Bayern hatte das Spitzenspiel der Saudi Pro League wegen der Geburt seines zweiten Kindes verpasst. Ein Journalist wollte anschließend von Postecoglou wissen, ob dieser seine Zustimmung gegeben habe.

Postecoglou reagierte zunächst mit Gegenfragen: "Sind sie ein Vater? Haben sie Kinder? Nein? Dann habe sie diese Frage vermutlich deswegen gestellt." Der Australier führte aus: "Denn wenn sie es sind, dann verstehen sie, dass dies die wichtigste Sache und das größte Geschenk sind, die sie haben können. Also: Mane ist bei seiner Frau, während sie ein Baby bekommt. Okay?"

"Also, ja: Er hat meine Erlaubnis", stellte Postecoglou klar: "Sadio Mane ist einer der besten Menschen auf der Welt. Stelle niemals sein Engagement für diesen Klub oder etwas anderes infrage!"

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Ohne Mane ging Al-Nassr gegen Al-Ahli zwar durch Superstar Cristiano Ronaldo in der 14. Minute Führung. Anschließend allerdings drehten Galeno, Ivan Toney und Roger Ibanez die Partie mit ihren Toren. Dazu verschoss CR7 noch einen Strafstoß.

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Titelverteidiger Al-Nassr belegt aktuell den dritten Tabellenplatz und hat zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Al-Hilal. Dieser hat allerdings noch eine Partie in der Hinterhand. Al-Ahli rückte als Vierter auf vier Zähler auf Postecoglous Klub heran.

Wie lange steht Sadio Mane bei Al-Nassr unter Vertrag?

Mane gehört auch in dieser Saison zu den Leistungsträgern bei Al-Nassr. In elf Ligaspielen bringt es der Senegalese auf drei Tore und fünf Assists. Wie es für ihn nach dem Auslaufen seines Vertrags im kommenden Sommer weitergeht, ist noch offen. Zuletzt tauchte das Gerücht auf, Al-Nassr wolle mit Mane nicht verlängern. Auch nicht, sollte dieser bereit sein, auf einen erheblichen Teil seines aktuellen Jahresgehalts von angeblich 40 Millionen Euro zu verzichten.

Getty Images

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Mane wechselte im Sommer 2023 für 30 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern nach Riad. In München spielte er nur eine Saison, enttäuschte dort die hohen Erwartungen nach seinen erfolgreichen Jahren beim FC Liverpool allerdings.

In rund dreieinhalb Jahren absolvierte Mane 144 Pflichtspiele für Al-Nassr, in denen er 54 Treffer erzielte und 43 Tore vorbereitete. Seinen sportlichen Höhepunkt feierte er in der vergangenen Spielzeit mit dem Gewinn der Meisterschaft, die eine siebenjährige Durststrecke des Vereins beendete.