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Sacha Boey kommt beim FC Bayern kaum zum Zug. Dennoch sollte er zu einem Fanklub-Treffen als Stargast reisen. Doch unterwegs ging einiges schief.

Als er unterwegs zu einem Fanclub-Treffen am Sonntag nach Wildenau war, hatte sein Dienstwagen nach Bild-Angaben schon kurz nach Reisebeginn eine Panne. Ein Fanclub-Mitglied gabelte den Franzosen auf und Boey kam mit vierstündiger Verspätung im Schützenhaus an.

Boey soll dabei einen überaus freundlichen Eindruck gemacht haben. Trotz der massiven Verspätung habe er sich ausgiebig Zeit für die Fragen der Fans, Autogramm- und Foto-Wünsche genommen. Das sei bei den Anwesenden sehr gut angekommen.

An seiner sportlichen Lage wird dies aber wenig ändern. Boey ist weiterhin ein Verkaufskandidat, die Bayern-Bosse würden ihn wohl trotz der überaus angespannten Personallage aufgrund der Verletzungsmisere lieber früher als später von der Gehaltsliste streichen wollen.

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Sollte ein Klub auf die Bayern im Winter mit einem passenden Angebot zukommen, würde der deutsche Rekordmeister übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht zögern.

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Immerhin: Gänzlich außen vor ist Boey mittlerweile nicht mehr. Der 26-Jährige, der im Januar 2024 für sage und schreibe 30 Millionen Euro Ablöse von Galatasaray Istanbul kam und die Erwartungen nicht annähernd erfüllen konnte, sollten Klub schon im Sommer eigentlich endgültig verlassen.

Aus diesem Grund trainierte er phasenweise sogar schon individuell fernab der Mannschaft. "Sacha ist fit, aber wir haben in Abstimmung mit Vinnie [Kompany] und ihm entschieden, dass er individuell trainiert, da es gerade einige Gespräche gibt", sagte Sportdirektor Christoph Freund Anfang September mit Blick auf einen sich damals anbahnenden Wechsel zum FC Fulham.

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Aus diesem wurde bekanntermaßen nichts. Boey blieb notgedrungen beim Rekordmeister und kehrte erst Mitte Oktober nach der ersten XXL-Länderspielpause überhaupt in den Spieltagskader der Münchner zurück. Seitdem sammelte er immerhin schon fünf Kurzeinsätze für insgesamt 69 Minuten.

"Sacha gibt im Training 100 Prozent. Er schmeißt sich rein", sagte Sportvorstand Max Eberl nach Boeys ersten und durchaus überraschenden Kurzeinsatz gegen RB Leipzig und verwies auf die "extrem schwere" Situation des Außenverteidigers beim deutschen Rekordmeister: "Jetzt war er da. Der Trainer hat ihn belohnt für seine Trainingsleistungen. Und das ist halt schön."

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Boey kam in knapp drei Jahren in München bislang auch aufgrund von einigen schweren Verletzungen (u.a. Meniskusriss, Muskelbündelriss) auf lediglich 43 Pflichtspiele. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte er auf Leihbasis bei Ex-Klub Galatasaray und war dort zeitweise durchaus Stammspieler. Von der Kaufoption machte der türkische Meister aber dennoch keinen Gebrauch, sodass Boey vorerst bei den Bayern blieb.

Getty Images