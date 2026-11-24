Sabah FK gegen Barcelona mit einem VPN sehen

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Barcelona reist am Mittwoch zum Champions-League-Spiel gegen Sabah FK ins Baku Olimpiya Stadionu. Für die Mannschaft von Hansi Flick ist es eine weite Reise, unmittelbar nach einem dramatischen Wochenende im Camp Nou.

Sabah spielt seine erste Saison in diesem Wettbewerb und hat bislang nur schwer Ergebnisse erzielt. Anfang des Monats verlor das Team mit 1:4 gegen Viking. Valdas Dambrauskas weiß, dass die Gäste eine weitaus größere Herausforderung darstellen.

Zu Hause gab es für die aserbaidschanische Mannschaft am vergangenen Freitag immerhin einen Lichtblick. Mit einem 5:1 gegen Sumqayit in der Premier League beendete sie eine Serie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg.

Barcelona ist in starker Form. Gegen Villarreal geriet das Team innerhalb der ersten sieben Minuten mit zwei Toren in Rückstand, gewann aber noch mit 3:2. Nach der Pause traf es innerhalb von zehn Minuten dreimal.

Durch diesen Sieg bleibt der spanische Meister an der Spitze von LaLiga drei Punkte vor Real Madrid. Flicks Mannschaft hat zwölf ihrer 13 Ligaspiele in dieser Saison gewonnen.

Barcelona muss allerdings auf einen wichtigen Spieler verzichten: Lamine Yamal fällt wegen eines Problems am Knöchel für die Reise aus. Flick muss seine Offensive daher umstellen.

Hier erfahrt Ihr alles über die Anstoßzeit, die Personalsituation und die Möglichkeiten, das Spiel zu verfolgen.

Personal und Kader