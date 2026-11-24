Sabah FK gegen Barcelona: Vorschau auf die Champions League

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Barcelona reist am Mittwoch nach Aserbaidschan, wo das Team in der Champions League im Baku Olimpiya Stadionu auf Sabah FK trifft. Für die Mannschaft von Hansi Flick ist es eine lange Reise, nachdem sie gerade erst einen dramatischen Sieg im Camp Nou gefeiert hat. Anstoß ist am Mittwoch, 25. November, um 13:45 Uhr EST und 17:45 Uhr GMT.

Sabah tut sich bei seinem Champions-League-Debüt schwer

Sabah steht in der Ligaphase auf Platz 31 und tut sich in Europa schwer, Ergebnisse zu erzielen. Anfang des Monats verlor das Team mit 1:4 gegen Viking. Valdas Dambrauskas weiß, dass seine Mannschaft diesmal auf einen deutlich stärkeren Gegner trifft. In der heimischen Liga setzte sich Sabah am 20. November in der aserbaidschanischen Premier League mit 5:1 gegen Sumqayit durch und beendete damit eine Serie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg.

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Bei Barcelonas Spielen fallen meist viele Tore

Barcelona steht auf Platz fünf der Tabelle und ist in starker Form. Am Sonntag lag das Team gegen Villarreal nach sieben Minuten mit zwei Toren zurück, gewann aber noch mit 3:2. Mit drei Treffern innerhalb von zehn Minuten nach der Pause behauptete Barcelona seinen komfortablen Vorsprung an der Tabellenspitze von LaLiga. Durch den Sieg liegt der spanische Meister weiterhin drei Punkte vor Real Madrid. Mit zwölf Siegen aus 13 Ligaspielen in dieser Saison ist seine Bilanz nahezu makellos. Die einzige Niederlage in jüngerer Zeit war das 1:2 gegen Real Madrid Ende Oktober.

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Wichtige Zahlen & Verletzungen

Lamine Yamal fehlt Barcelona wegen leichter Knöchelprobleme, soll aber am Wochenende in LaLiga zurückkehren.

In jedem der letzten zehn Pflichtspiele von Barcelona fielen mehr als 2,5 Tore. Das gilt auch für 14 der letzten 16 Champions-League-Spiele des Teams.

Voraussichtliche Aufstellungen

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Nwachukwu, Khaybulaev, Simic; Mbina.

Barcelona (4-2-3-1): Garcia; Farinas, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Raphinha, Lopez, Gordon; Jesus.

Personal & Kader