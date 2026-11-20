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Saarbrücken vs. Wehen Wiesbaden: Anstoßzeit

In der 3. Liga empfängt der 1. FC Saarbrücken den SV Wehen Wiesbaden. Beide Klubs befinden sich im oberen Tabellendrittel und kämpfen um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Saarbrücken geht unter Trainer Argirios Giannikis in die Partie. Die vergangenen Wochen verliefen durchwachsen – Siege und Niederlagen wechselten sich ab, zuletzt setzte es eine 3:5-Niederlage gegen Viktoria Köln.

Wehen Wiesbaden reist in starker Verfassung an. Jochen Seitz' Mannschaft gewann drei der letzten fünf Partien und zeigte dabei teils beeindruckende Leistungen, darunter ein 7:1 gegen Sonnenhof Großaspach.

Der Tabellenstand verleiht dieser Begegnung zusätzliches Gewicht. Wiesbaden belegt Platz vier, Saarbrücken steht auf Rang sechs – ein Sieg könnte die Verhältnisse in der oberen Tabellenhälfte deutlich verschieben.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Anstoß und zu den aktuellen Teamnews.

Themen der Woche: Was war bei Saarbrücken und Wehen Wiesbaden los?

Saarbrücken kommt mit einer gemischten Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Ligaspielen holte die Mannschaft zwei Siege, drei Niederlagen und kein Unentschieden. Zuletzt unterlag das Team Viktoria Köln mit 3:5, davor gab es einen 2:1-Erfolg gegen Waldhof Mannheim. Insgesamt erzielte Saarbrücken in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum 13 Tore, kassierte jedoch 15 Gegentreffer – eine Defensive, die Fragen aufwirft.

Wehen Wiesbaden präsentiert sich dagegen in deutlich stabilerer Form. Vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen sprechen für sich, darunter ein beeindruckendes 7:1 gegen Sonnenhof Großaspach und ein 4:1 bei SC Verl. Die Mannschaft traf dabei 15-mal und kassierte nur einen Gegentreffer – eine Serie, die Selbstvertrauen gibt.

Saarbrücken vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

Saarbrücken vs. Wehen Wiesbaden: Form

Saarbrücken vs. Wehen Wiesbaden: Bilanz direkte Duelle

Saarbrücken vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen