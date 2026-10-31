Das Spiel zwischen Saarbrücken und Waldhof Mannheim beginnt am 01.11.2026, 13:30.

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SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Saarbrücken und Waldhof Mannheim wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im TV oder per Livestream verfolgen.

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Themen der Woche: Was war bei Saarbrücken und Waldhof Mannheim los?

Saarbrücken kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es jedoch eine 3:2-Niederlage gegen TSV Havelse – ein Rückschlag, der die Formkurve nach unten drückt. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 1:3-Auswärtserfolg bei Fortuna Düsseldorf überzeugt. Insgesamt erzielte Saarbrücken in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte zehn.

Waldhof Mannheim weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war ein beeindruckender 4:1-Sieg gegen Hoffenheim II, der dem Team Selbstvertrauen gibt. Davor verlor Mannheim gegen Würzburger Kickers mit 0:2 und gegen Ingolstadt mit 0:3. In fünf Spielen traf Waldhof insgesamt sieben Mal und kassierte sieben Gegentore.

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: Anstoßzeit

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: Form

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: Bilanz direkte Duelle

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen