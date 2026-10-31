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Deutschland 3 Liga
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Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Saarbrücken - Waldhof Mannheim
Saarbrücken
Waldhof Mannheim
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Saarbrücken gegen Waldhof Mannheim. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Saarbrücken und Waldhof Mannheim beginnt am 01.11.2026, 13:30.

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ÖsterreichSWR Fernsehen
SchweizSWR Fernsehen

Deutschland streamt

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SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Saarbrücken und Waldhof Mannheim wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im TV oder per Livestream verfolgen.

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Themen der Woche: Was war bei Saarbrücken und Waldhof Mannheim los?

Saarbrücken kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt setzte es jedoch eine 3:2-Niederlage gegen TSV Havelse – ein Rückschlag, der die Formkurve nach unten drückt. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem 1:3-Auswärtserfolg bei Fortuna Düsseldorf überzeugt. Insgesamt erzielte Saarbrücken in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte zehn.

Waldhof Mannheim weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war ein beeindruckender 4:1-Sieg gegen Hoffenheim II, der dem Team Selbstvertrauen gibt. Davor verlor Mannheim gegen Würzburger Kickers mit 0:2 und gegen Ingolstadt mit 0:3. In fünf Spielen traf Waldhof insgesamt sieben Mal und kassierte sieben Gegentore.

SAB

SAB - Form

SHG
S2-1
FOK
U0-0
DUI
N2-4
F95
S1-3
HAV
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
WMA

WMA - Form

M05
N0-3
SHG
S1-5
FCI
N0-3
WUK
N2-0
TSG
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: Anstoßzeit

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 12

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

Saarbrücken vs Waldhof Mannheim Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Giannikis

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: Form

SAB

SAB - Form

SHG
S2-1
FOK
U0-0
DUI
N2-4
F95
S1-3
HAV
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
WMA

WMA - Form

M05
N0-3
SHG
S1-5
FCI
N0-3
WUK
N2-0
TSG
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SaarbrückenUnentschiedenWaldhof Mannheim
4
0
1
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
Waldhof Mannheim badge
Waldhof Mannheim
WMA
0
END
Deutschland 3 Liga
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Waldhof Mannheim
WMA
2
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Saarbrücken
SAB
1
END
Deutschland 3 Liga
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Saarbrücken
SAB
2
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Waldhof Mannheim
WMA
1
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Deutschland 3 Liga
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Waldhof Mannheim
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0
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Saarbrücken
SAB
1
END
Deutschland 3 Liga
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Waldhof Mannheim
WMA
0
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
END
8Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Saarbrücken vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
129123115+1628
S
N
U
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
128223115+1626
S
S
U
U
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
125431920-119
S
U
N
N
S
5
IngolstadtIngolstadtFCI
125341617-118
U
S
S
S
N
6
SaarbrückenSaarbrückenSAB
115242620+617
N
S
N
U
S
7
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
8
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
124442017+316
U
S
U
S
S
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
115152017+316
S
N
N
S
S
10
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
11
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
114341921-215
S
N
N
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124261923-414
N
N
S
S
U
15
SC VerlSC VerlVEL
123451723-613
U
N
N
U
U
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
113261523-811
N
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
122462021-110
N
N
U
U
S
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
11245812-410
N
N
N
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
122461726-910
U
S
U
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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