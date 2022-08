FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Bundesliga heute live

Am 2. Spieltag der Bundesliga empfängt Schalke 04 heute M'Gladbach. GOAL liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Auch in der Saison 2022/23 findet eine Samstagspartie der Bundesliga am Abend, genauer um 18.30 Uhr statt. Am heutigen Samstag, 13. August, treffen am 2. Spieltag Aufsteiger Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach im "Topspiel der Woche" in der Gelsenkirchener Veltins-Arena aufeinander.

Schalke 04 gelang nach nur einem Jahr in der 2. Bundesliga sofort wieder die Rückkehr in die deutsche Eliteklasse. In dieser geht es für im Vergleich zur Vorsaison stark veränderte Team des neuen Trainers Frank Kramer in erster Linie darum, die Klasse zu halten. Zum Auftakt gab es ein 1:3 in Köln.

Höhere Ziele hat Borussia Mönchengladbach. Nach der schwachen Saison 2021/22, in der die Fohlen Zehnter wurden, soll unter dem ebenfalls neuen Trainer Daniel Farke ein höherer Tabellenplatz erreicht werden. Das erste Saisonspiel wurde direkt mit 3:1 gegen Hoffenheim gewonnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zum Spiel der Bundesliga

Begegnung FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga, 2. Spieltag Datum Samstag, 13. August Anstoss 18.30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Auch in der Saison 2022/23 werden alle Bundesligaspiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen - Im Free-TV oder in einem kostenlosen LIVE-STREAM aber nur deren drei. Nach dem Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München zeigt der Privatsender SAT.1 erst am 15. Spieltag wieder eine Partie im frei empfangbaren Fernsehen.

Für den Großteil der Spiele liegen die exklusiven Übertragungsrechte weiterhin entweder beim Pay-TV-Sender Sky oder dem Streamingdienst DAZN.

In den nächsten Absätzen gehen wir ausführlich darauf ein, welcher Anbieter heute das Spiel FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach live zeigt.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV sehen: So geht's

Nachdem bereits klar ist, dass Schalke 04 vs. Mönchengladbach heute nicht live im Free-TV läuft, stellt sich die Frage, wer das Spiel zeigt: Sky oder DAZN?

Die Antwort lautet Sky! Der Pay-TV-Sender zeigt auch 2022/23 alle Samstagsbegegnungen als Einzelspiel und bietet mittags eine Konferenz an. Des weiteren hält Sky noch die Übertragungsrechte an den Spielen in englischen Wochen, die Freitags- und Sonntagsspiele sind exklusiv nur bei DAZN zu verfolgen.

Heute beginnt die Übertragung von Schalke 04 vs. Mönchengladbach um 17.30 mit der Vorberichterstattung auf folgenden Kanälen: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport UHD.

Zu sehen bekommen das Spiel Sky-Kunden, die im Besitz des für den Empfang der Bundesligaspiele erforderlichen Abos sind. Hier gibt's Infos zu den Sky-Abos!

Hinzu kommt ganz neu ein kombiniertes Abo-Angebot von DAZN und Sky zum monatlichen Preis von 38,99 Euro. Mit diesem verpasst Ihr kein Spiel der Bundesliga.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Ihr wollt Euch das Spiel im LIVE-STREAM anschauen. Kein Problem, denn auch dafür hält Sky die Übertragungsrechte und bietet zwei Alternativen an - Sky Go und WOW (ehemals Sky Ticket). Wir erklären Euch, wo der Unterschied liegt.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Bei allen Sky-Kunden ist Sky Go bereits im Preis für das Abo mit enthalten. Um den Streamingservice nutzen zu können, müsst Ihr davor lediglich die kostenlose App Sky Go auf das Endgerät Eurer Wahl downloaden (Download im App Store, Download im Play Store) und Euch dann dort vor der ersten Nutzung mit Euren Sky-Zugangsdaten anmelden.

Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM: WOW

Wer nicht Kunde von Sky ist, sich das heutige Samstagabendspiel dennoch ansehen will, kann dies über WOW machen. Die neue Sky-Streamingplattform ist wesentlich flexibler, kann auch noch kurzfristig gebucht werden und ist vor allem an Menschen gerichtet, die keinen langfristigen Vertrag abschließen wollen.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach live sehen: Die Highlights

DAZN zeigt heute ab 17.30 Uhr die Highlights aller bis dahin beendeter Spiele in einer linearen Highlightshow, die in einer Dauerschleife läuft. Später werden darin dann die Höhepunkte des Abendspiels Schalke 04 vs. Mönchengladbach integriert.

Zudem könnt Ihr die Höhepunkte des Spiels in der Nacht auf Montag in dem kostenlosen YouTube-Kanal der Sportschau sehen.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute live sehen: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn zeigen wir Euch hier die Aufstellung von Schalke 04 und jene von Borussia Mönchengladbach.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER bei GOAL

Ihr könnt das Bundesliga-Abendspiel heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann empfehlen wir Euch den ausführlichen LIVE-TICKER von GOAL. Dank zeitnaher Aktualisierungen seid ihr dort immer auf der Höhe des Geschehens.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach!

