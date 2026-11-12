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Napoli Femminile gegen AC Milan wird live auf DAZN übertragen. Hier findest du die Einzelheiten dazu, wie du das Spiel im Livestream verfolgen kannst.

Napoli Femminile empfängt AC Milan in der Serie A Femminile. Beide Teams liegen in der Tabelle nah beieinander und wollen mit Punkten ihre Saison festigen.

Das Team von Alessandro Spugna zeigte in den vergangenen Wochen wechselhafte Leistungen. Das 0:0 gegen Lazio am letzten Spieltag beendete eine Negativserie, doch Napoli Femminile holte in den letzten fünf Ligaspielen nur einen Sieg.

AC Milan von Suzanne Bakker hat eine schwierige Phase hinter sich. Das Team verlor drei der letzten fünf Spiele, darunter das jüngste Spiel gegen Inter mit 0:3, und tut sich schwer, konstant gute Leistungen zu zeigen.

In den direkten Duellen der vergangenen Jahre hat AC Milan dominiert. Das Team gewann im Dezember 2025 mit 2:0 und im Januar 2025 mit 6:0. Das unterstreicht seinen deutlichen Vorsprung in den jüngeren Duellen mit Napoli Femminile.

In der Tabelle trennen die beiden Teams nur ein Platz: Napoli steht auf Rang neun, AC Milan auf Rang acht. Ein Sieg könnte die Kräfteverhältnisse in diesem Tabellenbereich verändern.

Hier findest du alle Informationen dazu, wie du das Spiel live verfolgen kannst.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei Napoli Femminile hat Alessandro Spugna weder die offizielle Aufstellung bekannt gegeben noch über Verletzungen oder Sperren informiert. Neuigkeiten zum Kader von Napoli Femminile werden in den Stunden vor dem Anpfiff ergänzt.

Auch aufseiten von AC Milan hat Suzanne Bakker weder die voraussichtliche Aufstellung noch mögliche Ausfälle oder Sperren bekannt gegeben. Weitere Neuigkeiten zu AC Milan werden kurz vor dem Spiel verfügbar sein.

Aktuelle Form

Napoli Femminile kommt in den letzten fünf Spielen der Serie A auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt spielte das Team 0:0 gegen Lazio, zuvor hatte es mit 1:2 gegen Roma verloren. Ein Lichtblick in diesem Zeitraum war der 4:1-Sieg gegen Sassuolo im vergangenen Oktober. Insgesamt erzielte Napoli in den fünf betrachteten Spielen sechs Tore und kassierte fünf Gegentore.

AC Milan geht mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Ligaspielen in diese Begegnung. Das jüngste Ergebnis ist die 0:3-Niederlage gegen Inter. Zuvor hatte AC Milan mit 0:1 gegen Como Women verloren und Ternana Femminile mit 3:0 besiegt. In den fünf betrachteten Spielen erzielte AC Milan sieben Tore und kassierte acht Gegentore.

Direkte Duelle

Das letzte direkte Duell der beiden Teams fand im April 2026 statt und endete bei AC Milan mit 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen gewann AC Milan dreimal, Napoli Femminile kein einziges Mal; hinzu kommt ein Unentschieden. AC Milan setzte sich im Dezember 2025 mit 2:0 und im Januar 2025 deutlich mit 6:0 durch. Das zeigt den gefestigten Vorsprung des Teams in den jüngeren Duellen.

Tabelle

In der Serie A Femminile steht Napoli Femminile derzeit auf dem neunten Tabellenplatz, AC Milan auf dem achten.