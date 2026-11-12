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Italien Serie A
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S.S.D. Napoli Femminile gegen AC Milan heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

S.S.D. Napoli Femminile - AC Milan
Italien Serie A
S.S.D. Napoli Femminile
AC Milan

So sehen Sie das Serie-A-Spiel zwischen S.S.D. Napoli Femminile und AC Milan: Anstoßzeit und Neuigkeiten zu den Teams

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Italien Serie A - Spielwoche 7

Napoli Femminile gegen AC Milan wird live auf DAZN übertragen. Hier findest du die Einzelheiten dazu, wie du das Spiel im Livestream verfolgen kannst.

Napoli Femminile empfängt AC Milan in der Serie A Femminile. Beide Teams liegen in der Tabelle nah beieinander und wollen mit Punkten ihre Saison festigen.

Das Team von Alessandro Spugna zeigte in den vergangenen Wochen wechselhafte Leistungen. Das 0:0 gegen Lazio am letzten Spieltag beendete eine Negativserie, doch Napoli Femminile holte in den letzten fünf Ligaspielen nur einen Sieg.

AC Milan von Suzanne Bakker hat eine schwierige Phase hinter sich. Das Team verlor drei der letzten fünf Spiele, darunter das jüngste Spiel gegen Inter mit 0:3, und tut sich schwer, konstant gute Leistungen zu zeigen.

In den direkten Duellen der vergangenen Jahre hat AC Milan dominiert. Das Team gewann im Dezember 2025 mit 2:0 und im Januar 2025 mit 6:0. Das unterstreicht seinen deutlichen Vorsprung in den jüngeren Duellen mit Napoli Femminile.

In der Tabelle trennen die beiden Teams nur ein Platz: Napoli steht auf Rang neun, AC Milan auf Rang acht. Ein Sieg könnte die Kräfteverhältnisse in diesem Tabellenbereich verändern.

Hier findest du alle Informationen dazu, wie du das Spiel live verfolgen kannst.

Neuigkeiten zu den Teams

S.S.D. Napoli Femminile vs AC Milan Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Spugna

Bei Napoli Femminile hat Alessandro Spugna weder die offizielle Aufstellung bekannt gegeben noch über Verletzungen oder Sperren informiert. Neuigkeiten zum Kader von Napoli Femminile werden in den Stunden vor dem Anpfiff ergänzt.

Auch aufseiten von AC Milan hat Suzanne Bakker weder die voraussichtliche Aufstellung noch mögliche Ausfälle oder Sperren bekannt gegeben. Weitere Neuigkeiten zu AC Milan werden kurz vor dem Spiel verfügbar sein.

Aktuelle Form

NAP

NAP - Form

COM
N1-2
SAS
S1-4
INT
U0-0
ROM
N2-1
LAZ
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MIL

MIL - Form

JUV
S2-1
ROM
N4-2
TER
S3-0
COM
N1-0
INT
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Napoli Femminile kommt in den letzten fünf Spielen der Serie A auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt spielte das Team 0:0 gegen Lazio, zuvor hatte es mit 1:2 gegen Roma verloren. Ein Lichtblick in diesem Zeitraum war der 4:1-Sieg gegen Sassuolo im vergangenen Oktober. Insgesamt erzielte Napoli in den fünf betrachteten Spielen sechs Tore und kassierte fünf Gegentore.

AC Milan geht mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Ligaspielen in diese Begegnung. Das jüngste Ergebnis ist die 0:3-Niederlage gegen Inter. Zuvor hatte AC Milan mit 0:1 gegen Como Women verloren und Ternana Femminile mit 3:0 besiegt. In den fünf betrachteten Spielen erzielte AC Milan sieben Tore und kassierte acht Gegentore.

Direkte Duelle

Head to Head

S.S.D. Napoli FemminileUnentschiedenAC Milan
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MIL
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1
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S.S.D. Napoli Femminile
NAP
1
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MIL
1
END
1Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das letzte direkte Duell der beiden Teams fand im April 2026 statt und endete bei AC Milan mit 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen gewann AC Milan dreimal, Napoli Femminile kein einziges Mal; hinzu kommt ein Unentschieden. AC Milan setzte sich im Dezember 2025 mit 2:0 und im Januar 2025 deutlich mit 6:0 durch. Das zeigt den gefestigten Vorsprung des Teams in den jüngeren Duellen.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
RomaRomaROM
6600217+1418
S
S
S
S
S
2
InterInterINT
6510130+1316
S
S
U
S
S
3
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
63211311+211
N
U
U
S
S
4
FiorentinaFiorentinaFIO
6312106+410
S
N
S
U
S
5
JuventusJuventusJUV
63031214-29
S
S
N
N
N
6
Como WomenComo WomenCOM
622245-18
N
S
U
U
N
7
Ternana FemminileTernana FemminileTER
6213511-67
N
U
N
S
S
8
AC MilanAC MilanMIL
6204813-56
N
N
S
N
S
9
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
612378-15
U
N
U
S
N
10
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
612337-45
S
U
N
N
N
11
LazioLazioLAZ
603317-63
U
N
U
N
N
12
SassuoloSassuoloSAS
6024513-82
N
U
U
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Abstieg

In der Serie A Femminile steht Napoli Femminile derzeit auf dem neunten Tabellenplatz, AC Milan auf dem achten.

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