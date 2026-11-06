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Deutschland 3 Liga
team-logoRW Essen
team-logoAlemannia Aachen
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RW Essen vs. Alemannia Aachen heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

RW Essen - Alemannia Aachen
RW Essen
Alemannia Aachen
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt RW Essen gegen Alemannia Aachen. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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RW Essen vs. Alemannia Aachen: Anstoßzeit

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 13

RW Essen empfängt Alemannia Aachen in der 3. Liga. Beide Klubs stehen in der oberen Tabellenhälfte und kämpfen um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Essen kommt mit Rückenwind in diese Partie. Drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft, die unter Trainer Uwe Koschinat zuletzt Stabilität gefunden hat.

Aachen reist mit breiter Brust an. Mersad Selimbegovic' Team hat drei der letzten fünf Ligaspiele gewonnen, zuletzt mit einem 2:1 gegen Preußen Münster.

Das direkte Duell hat in den vergangenen Jahren stets Spannung geliefert. Die Bilanz der letzten Begegnungen ist eng, Tore gab es auf beiden Seiten reichlich.

Wer sich das Spiel nicht entgehen lassen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei RW Essen und Alemannia Aachen los?

RW Essen kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann Essen mit 0:1 bei Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga. Zuvor gab es ein 1:0 gegen Jahn Regensburg sowie ein 2:0 gegen Fortuna Köln. In der DFB-Pokal-Partie unterlag Essen RB Leipzig mit 1:2. Insgesamt erzielte Essen in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sieben.

Alemannia Aachen weist aus den letzten fünf Ligaspielen drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Erfolg gegen Preußen Münster. Zuvor gewann Aachen mit 2:0 gegen Hansa Rostock, verlor aber gegen Wehen Wiesbaden (0:3) und Viktoria Köln (2:5). In diesen fünf Partien traf Aachen siebenmal und ließ acht Gegentore zu.

ESN

ESN - Form

FOK
S2-0
FCI
N1-0
SSV
S1-0
RBL
N1-2
SHG
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
ALA

ALA - Form

FCK
N2-5
SVW
N3-0
HRO
S2-0
VFB
S1-2
PRM
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

RW Essen vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

RW Essen vs Alemannia Aachen Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • U. Koschinat

RW Essen vs. Alemannia Aachen: Form

ESN

ESN - Form

FOK
S2-0
FCI
N1-0
SSV
S1-0
RBL
N1-2
SHG
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
ALA

ALA - Form

FCK
N2-5
SVW
N3-0
HRO
S2-0
VFB
S1-2
PRM
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

RW Essen vs. Alemannia Aachen: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RW EssenUnentschiedenAlemannia Aachen
0
2
3
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
RW Essen badge
RW Essen
ESN
3
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
2
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
3
END
Deutschland 3 Liga
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
RW Essen badge
RW Essen
ESN
0
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
2
END
Deutschland 4
Alemannia Aachen badge
Alemannia Aachen
ALA
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
END
7Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

RW Essen vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
128223115+1626
S
S
U
U
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
128223117+1426
U
N
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
127322013+724
S
S
N
S
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
126242821+720
S
N
S
N
U
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
126241918+120
S
S
S
N
N
6
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
125342317+618
S
S
U
S
S
7
IngolstadtIngolstadtFCI
125341617-118
U
S
S
S
N
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
125162119+216
N
S
N
N
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Hansa RostockHansa RostockHRO
124441922-316
N
U
N
N
S
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
124352023-315
N
S
N
N
U
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
123361326-1312
N
N
S
U
N
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
12246914-510
N
N
N
N
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
122461726-910
U
S
U
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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