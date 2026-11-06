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RW Essen vs. Alemannia Aachen: Anstoßzeit

RW Essen empfängt Alemannia Aachen in der 3. Liga. Beide Klubs stehen in der oberen Tabellenhälfte und kämpfen um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Essen kommt mit Rückenwind in diese Partie. Drei Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für eine Mannschaft, die unter Trainer Uwe Koschinat zuletzt Stabilität gefunden hat.

Aachen reist mit breiter Brust an. Mersad Selimbegovic' Team hat drei der letzten fünf Ligaspiele gewonnen, zuletzt mit einem 2:1 gegen Preußen Münster.

Das direkte Duell hat in den vergangenen Jahren stets Spannung geliefert. Die Bilanz der letzten Begegnungen ist eng, Tore gab es auf beiden Seiten reichlich.

Wer sich das Spiel nicht entgehen lassen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei RW Essen und Alemannia Aachen los?

RW Essen kommt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Zuletzt gewann Essen mit 0:1 bei Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga. Zuvor gab es ein 1:0 gegen Jahn Regensburg sowie ein 2:0 gegen Fortuna Köln. In der DFB-Pokal-Partie unterlag Essen RB Leipzig mit 1:2. Insgesamt erzielte Essen in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sieben.

Alemannia Aachen weist aus den letzten fünf Ligaspielen drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Erfolg gegen Preußen Münster. Zuvor gewann Aachen mit 2:0 gegen Hansa Rostock, verlor aber gegen Wehen Wiesbaden (0:3) und Viktoria Köln (2:5). In diesen fünf Partien traf Aachen siebenmal und ließ acht Gegentore zu.

RW Essen vs. Alemannia Aachen: Aufstellungen

RW Essen vs. Alemannia Aachen: Form

RW Essen vs. Alemannia Aachen: Bilanz direkte Duelle

RW Essen vs. Alemannia Aachen: Die Tabellen