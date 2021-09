Russland vs. Kroatien: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung - die WM-Qualifikation heute live sehen

Topspiel in der Gruppe H der WM-Qualifikation: Russland empfängt Kroatien. Goal erklärt alles rund um die Übertragung und Aufstellungen der Partie.

In der WM-Qualifikation steht ein spannendes Spitzenspiel an: Im Olympiastadion Luschniki in Moskau spielen Russland und Kroatien gegeneinander. Anstoß ist heute um 20.45 Uhr deutscher Zeit.

Es ist das Duell der beiden Spitzenmannschaften der Gruppe H: Mit jeweils zwei Siegen und einer Niederlage stehen die beiden Nationen an der Spitze der Tabelle, wobei Ivan Perisic, Josko Gvardiol und Co. das bessere Torverhältnis haben (4:1 vs. 6:4).

Der Gegner, gegen den man bei der ersten Phase der WM-Qualifikation verloren hatte, ist bei den beiden Ländern aber jeweils ein anderer: Kroatien verlor gegen Slowenien, wobei die Russen hierbei siegreich waren. Dafür konnte Russland aus der Begegnung gegen die Slowakei keine Punkte mitnehmen.

Beide Nationalmannschaften sind punktgleich an der Spitze der Gruppe - das könnte sich heute ändern. Goal wirft einen Blick auf alle wichtigen Aspekte rund um die Übertragung: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Highlights bei Russland vs. Kroatien.

Russland - Kroatien heute LIVE: Die Partie der WM-Qualifikation im Überblick

Begegnung Russland vs. Kroatien Datum Mittwoch, 1. September 2021 Uhrzeit Heute | 20.45 Uhr Ort Olympiastadion Luschniki | Moskau | Russland

Russland vs. Kroatien live im Fernsehen: So seht ihr die WM-Qualifikation im TV

Es gibt kein Event in der Fußballwelt, welchem global soviel Bedeutung beigemessen wird wie einer Weltmeisterschaft. Alle vier Jahre versammeln sich die besten Nationen der Welt, um auszumachen, wer denn die beste Mannschaft stellt.

Die WM 2022 wird in Katar stattfinden - zum Verdruss von vielen Spielern, Anhänger:innen, Journalist:innen und Trainer:innen. Trotzdem wird an der Entscheidung wohl nichts mehr zu verändern sein, bis auf Norwegen hat noch kein Land etwas zu einem Boykott verlauten lassen.

Russland - Kroatien LIVE im TV: Kein Fernsehsender überträgt heute die WM-Quali

Dass Russland und Kroatien heute also um ein Ticket für die WM spielen ist klar - dass sich das Spiel auch in Deutschland viele Fans anschauen wollen, ist ebenfalls klar. Wie wird das Länderspiel heute übertragen?

An dieser Stelle gibt es gute und schlechte Nachrichten, wir fangen mit den schlechten an: Kein TV-Sender überträgt heute Russland vs. Kroatien LIVE. Obwohl es viele Fernsehsender gibt, die von Zeit zu Zeit Sport im Free-TV (ARD/Das Erste, ZDF, Sport1, Eurosport) oder Pay-TV (Sky, MagentaSport) übertragen, ist heute keiner dieser Sender im Einsatz.

DAZN rettet Mittwochabend: So wird Russland vs. Kroatien heute live übertragen

Damit kommen wir aber auch schon zu den guten Neuigkeiten - es gibt nämlich trotzdem einen Anbieter, welcher das Länderspiel LIVE überträgt: Streamingdienst DAZN zeigt heute Russland vs. Kroatien.

Warum das gute Nachrichten sind? DAZN überträgt die WM-Quali teilweise kostenlos - dazu kommen wir aber später. Erst schauen wir uns die Übertragung an - so wird die Begegnung heute auf DAZN ausgestrahlt.

Russland vs. Kroatien LIVE: So wird die WM-Quali übertragen

Beginn der Übertragung: Circa 20.40 Uhr

Circa 20.40 Uhr Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Plattform: DAZN

DAZN im Fernsehen? So seht ihr Russland gegen Kroatien live auf dem TV

DAZN ist zwar ein Streamingdienst, trotzdem besteht die Möglichkeit, Russland vs. Kroatien heute LIVE auf dem TV zu verfolgen. Mit einem Smart-TV, also einem Fernseher mit Internetanschluss, ist das problemlos möglich.

Einfach die kostenlose DAZN-App herunterladen, ein (kostenloses) Abonnement abschließen und schon steht dem Fußballabend nichts mehr im Weg. Alternativ kann man das Spiel auch auf einem Laptop schauen und diesen per HDMI-Kabel mit einem Fernseher verbinden.

Russland vs. Kroatien im LIVE-STREAM sehen: Die WM-Qualifikation heute LIVE im Internet

Wie das Länderspiel zwischen Russland und Kroatien heute verfolgt werden kann ist geklärt - Streamingdienst DAZN überträgt die WM-Qualifikation. Der Anbieter ist aber erst seit wenigen Jahren auf dem Markt und daher vielen Anhänger:innen noch kein Begriff, weshalb wir die Plattform näher vorstellen wollen.

Kostenlos Russland - Kroatien live im STREAM sehen: Der DAZN Probemonat

Fangen wir bei dem Feature an, was die meisten Kund:innen zurecht anlockt: Dem DAZN Probemonat. Mit diesem seht ihr 30 Tage lang das gesamte DAZN-Programm - ohne Einschränkung!

Das Besondere: Der Probemonat ist kostenlos! Richtig gelesen, mit dem Monat könnt ihr ohne einen Cent zu bezahlen auf alle Inhalte, also auch auf Russland vs. Kroatien zugreifen.

Russland vs. Kroatien im LIVE-STREAM sehen: So günstig ist DAZN

Nach dem Probemonat habt ihr drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit: Ihr beendet euer DAZN-Abonnement und lasst euch Spitzensport en masse entgehen. Möglichkeiten zwei und drei sind da schon logischer: Das Monats- und das Jahresabo.

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Mehr als nur Länderspiele: So viel LIVE-Sport zeigt in Deutschland nur DAZN

Fußball Bundesliga Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Basketball

American Football

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

Motorsport

Tennis

Darts

Baseball

Radsport

und vieles mehr

Fußball im Internet: Die Links zu Fußball im TV und LIVE-STREAM

Kroatien zu Gast in Russland: Highlights und LIVE-TICKER der WM-Qualifikation

Ihr kommt heute nicht dazu, die WM-Qualifikation LIVE im TV zu verfolgen? Ihr wollt aber trotzdem durchgehend auf dem aktuellen Stand bleiben? Dann haben wir da etwas für euch!

Es handelt es sich um den LIVE-TICKER von Goal - natürlich ist der kostenlos! Egal ob Tor, Karte, Auswechslung ... hier wird alles erwähnt! Hier entlang geht's zum kostenlosen LIVE-TICKER!

Kostenlose Highlights: Russland empfängt Kroatien

Der LIVE-TICKER ist zwar etwas, womit man arbeiten kann, am Ende des Tages wollt ihr aber die besten Szenen in der Zusammenfassung sehen? Kein Problem, natürlich gibt es auch heute wieder Highlights!

Dafür gibt es heute eine Möglichkeit: Die Rechte hält, wie auch an der LIVE-Übertragung, der Streamingdienst DAZN. Ihr könnt die Highlights entweder auf der Plattform oder auf YouTube sehen!

Die Aufstellungen von Kroatien und Russland: So laufen die Nationen auf

Die offiziellen Aufstellungen der beiden Nationalmannschaften werden erst eine Stunde vor Anpfiff veröffentlicht, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Russland vs. Kroatien heute LIVE: Die Übertragungen (TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights) der WM-Qualifikation