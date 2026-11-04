Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
FBL-EUR-C1-MAN UTD-ROMAAFP
Tim Ursinus

Rundumschlag nach fulminantem Sieg von Manchester United! Bruno Fernandes knöpft sich die Medien vor

Champions League
Manchester United
AS Rom
Premier League
Manchester United - AS Rom
B. Fernandes
M. Carrick

Bruno Fernandes ist überhaupt nicht gut auf die Medien-Landschaft zu sprechen.

Premium Dienstag
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag

✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs

✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon

Preis ab8,99 € pro Monat
Freier Zugang
ZDF Logo

ZDF

✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV

✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live

✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar

Preis abFreier Zugang
Maximale Abdeckung
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Überträgt die überwiegende Mehrheit aller Live-Spiele exklusiv

✅ Bietet die beliebte Live-Konferenz an jedem Spieltag

✅ Stellt alle Partien im Nachgang in voller Länge auf Abruf bereit

Preis ab34,99 € pro Monat
Premium Dienstag
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag

✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs

✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon

Preis ab8,99 € pro Monat
Freier Zugang
ZDF Logo

ZDF

✅ Zeigt jeden Mittwochabend eine ausführliche Highlight-Sendung im Free-TV

✅ Überträgt das große Finale der Champions League kostenlos live

✅ Jederzeit ohne zusätzliches Abo digital über die ZDF-Mediathek abrufbar

Preis abFreier Zugang
Maximale Abdeckung
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Überträgt die überwiegende Mehrheit aller Live-Spiele exklusiv

✅ Bietet die beliebte Live-Konferenz an jedem Spieltag

✅ Stellt alle Partien im Nachgang in voller Länge auf Abruf bereit

Preis ab34,99 € pro Monat
Premium Dienstag
amazon prime video

Amazon Prime Video

✅ Hält das exklusive Erstwahlrecht für ein absolutes Topspiel am Dienstag

✅ Konzentriert sich konsequent auf Partien mit deutschen Spitzenclubs

✅ Beinhaltet zusätzliche Shopping- und Entertainment-Vorteile von Amazon

Preis ab8,99 € pro Monat

Nach dem fulminanten Sieg von Manchester United über die AS Roma in der Champions League hat Kapitän Bruno Fernandes zum Rundumschlag gegen die Presse ausgeholt.

Der Portugiese hatte im Zuge der bedenklichen Krise des englischen Traditionsvereins öffentlich Kritik an Michael Carrick geübt, der ihn daraufhin im Ligaspiel gegen AFC Bournemouth (0:3) auf die Bank verdonnert hatte. Gleichwohl gab es Gerüchte über einen möglichen Abgang des Spielmachers angesichts seines im Sommer auslaufenden Vertrags.

Nach dem brustlösenden 3:2-Erfolg über die Roma trotz 0:2-Rückstand machte Fernandes seinem Ärger am Mikrofon von Amazon Prime ordentlich Luft. "Es war hart, es gab viele Spekulationen in den Medien, viele Lügen über verschiedene Dinge, die in diesem Verein zwischen mir und dem Trainer passiert sind, zum Beispiel, dass wir ein klärendes Gespräch geführt hätten. Nichts dergleichen ist passiert", sagte er.

Die Maßnahme von Carrick, ihn aus der Startelf zu nehmen, sei indes anderweitig begründet gewesen. "Der Trainer hat die Entscheidung getroffen, mich auf die Bank zu setzen, weil ich keine Leistung gebracht habe, und das ist fair", betonte Fernandes und ergänzte: "Alle hatten das Gefühl, es sei eine Strafe für die Worte, die ich gesagt habe, und wenn es so war, war es richtig. Der Trainer ist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Ich muss sie akzeptieren, ich muss damit weitermachen. Das ändert nichts an meinem Vertrauen in den Trainer."

Nächste Spiele
ROM

ROM

Italien Serie A

07. Nov. 2026

SAS

SAS

MUN

MUN

Premier League

08. Nov. 2026

AVL

AVL

Fernandes gehört zu den besten United-Spielern der jüngeren Vergangenheit. Erst im Mai war er als Gesicht des Wiederaufschwungs unter Carrick zum besten Premier-League-Spieler gewählt worden. In 340 Pflichtspielen für die Red Devils erzielte er seit seiner Ankunft zur Spielzeit 2020/21 112 Tore und 110 Assists.

FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHGetty Images

Manchester United: Michael Carrick stand schon vor dem Aus

Dass Carrick überhaupt noch im Amt ist, ist indes durchaus überraschend. Sein Aus schien nach einer teils debakulösen Niederlagenserie eigentlich schon besiegelt zu sein. Vor dem spektakulären Triumph in der Königsklasse warteten die Red Devils satte zehn Pflichtspiele auf einen Sieg. In der Premier League steht mit einer mickrigen Ausbeute von sieben Punkten lediglich Platz 17 zu Buche. Dementsprechend halten sich bereits seit Wochen hartnäckige Gerüchte über eine Entlassung des langjährigen United-Mittelfeldspielers.

Als Nachfolger wurden zuletzt unter anderem die vereinslosen Antonio Conte und Julian Nagelsmann gehandelt, der wiederum auch mit einer Rückkehr zu RB Leipzig in Verbindung gebracht wird. Der Ex-Bundestrainer ist nach Informationen der Sport Bild eine Art "Schattenmann" des derzeitigen Trainers Martin Demichelis.

Carrick hatte das Amt im Januar - wie schon Ende 2021 - dieses Jahres zunächst interimsweise von Ruben Amorim übernommen, seit Mai ist er offiziell Cheftrainer. Sein Vertrag ist bis 2028 datiert.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen