Nach dem fulminanten Sieg von Manchester United über die AS Roma in der Champions League hat Kapitän Bruno Fernandes zum Rundumschlag gegen die Presse ausgeholt.

Der Portugiese hatte im Zuge der bedenklichen Krise des englischen Traditionsvereins öffentlich Kritik an Michael Carrick geübt, der ihn daraufhin im Ligaspiel gegen AFC Bournemouth (0:3) auf die Bank verdonnert hatte. Gleichwohl gab es Gerüchte über einen möglichen Abgang des Spielmachers angesichts seines im Sommer auslaufenden Vertrags.

Nach dem brustlösenden 3:2-Erfolg über die Roma trotz 0:2-Rückstand machte Fernandes seinem Ärger am Mikrofon von Amazon Prime ordentlich Luft. "Es war hart, es gab viele Spekulationen in den Medien, viele Lügen über verschiedene Dinge, die in diesem Verein zwischen mir und dem Trainer passiert sind, zum Beispiel, dass wir ein klärendes Gespräch geführt hätten. Nichts dergleichen ist passiert", sagte er.

Die Maßnahme von Carrick, ihn aus der Startelf zu nehmen, sei indes anderweitig begründet gewesen. "Der Trainer hat die Entscheidung getroffen, mich auf die Bank zu setzen, weil ich keine Leistung gebracht habe, und das ist fair", betonte Fernandes und ergänzte: "Alle hatten das Gefühl, es sei eine Strafe für die Worte, die ich gesagt habe, und wenn es so war, war es richtig. Der Trainer ist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Ich muss sie akzeptieren, ich muss damit weitermachen. Das ändert nichts an meinem Vertrauen in den Trainer."

Fernandes gehört zu den besten United-Spielern der jüngeren Vergangenheit. Erst im Mai war er als Gesicht des Wiederaufschwungs unter Carrick zum besten Premier-League-Spieler gewählt worden. In 340 Pflichtspielen für die Red Devils erzielte er seit seiner Ankunft zur Spielzeit 2020/21 112 Tore und 110 Assists.

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Manchester United: Michael Carrick stand schon vor dem Aus

Dass Carrick überhaupt noch im Amt ist, ist indes durchaus überraschend. Sein Aus schien nach einer teils debakulösen Niederlagenserie eigentlich schon besiegelt zu sein. Vor dem spektakulären Triumph in der Königsklasse warteten die Red Devils satte zehn Pflichtspiele auf einen Sieg. In der Premier League steht mit einer mickrigen Ausbeute von sieben Punkten lediglich Platz 17 zu Buche. Dementsprechend halten sich bereits seit Wochen hartnäckige Gerüchte über eine Entlassung des langjährigen United-Mittelfeldspielers.

Als Nachfolger wurden zuletzt unter anderem die vereinslosen Antonio Conte und Julian Nagelsmann gehandelt, der wiederum auch mit einer Rückkehr zu RB Leipzig in Verbindung gebracht wird. Der Ex-Bundestrainer ist nach Informationen der Sport Bild eine Art "Schattenmann" des derzeitigen Trainers Martin Demichelis.

Carrick hatte das Amt im Januar - wie schon Ende 2021 - dieses Jahres zunächst interimsweise von Ruben Amorim übernommen, seit Mai ist er offiziell Cheftrainer. Sein Vertrag ist bis 2028 datiert.