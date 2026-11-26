Rumänien U17 gegen Kamerun U17 mit einem VPN sehen

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Spielvorschau

Rumänien U17 und Kamerun U17 treffen in Gruppe K der U17-WM aufeinander. Beide Teams brauchen ein gutes Ergebnis. Spielstätte und Austragungsort stehen noch nicht fest.

Rumänien hat zuletzt zweimal verloren: Am 21. November unterlag das Team Mexiko U17 mit 0:1, am 24. November folgte ein weiteres 0:1 gegen Venezuela U17. In beiden Spielen blieb Rumänien ohne Tor.

Diese beiden Niederlagen in Folge stehen im Kontrast zur Form in der Qualifikation. Rumänien gewann seine letzten drei Spiele in der U17-EM-Qualifikation, darunter ein 4:0 auswärts gegen die Färöer und ein 2:0 gegen Zypern.

Für Kamerun verlief das Turnier noch schwieriger. Das Team verlor am 21. November mit 1:2 gegen Venezuela U17 und unterlag am 24. November Mexiko U17 mit 0:4.

Damit steht Kamerun in der Gruppe auf Platz vier, einen Rang hinter dem drittplatzierten Rumänien. Die ersten Punkte würden die Ausgangslage für beide Teams schnell verändern.

Rumänien hat die bessere jüngste Bilanz und steht in der Tabelle höher. Nach den jüngsten Ergebnissen dürfte es aber beiden Teams an Selbstvertrauen fehlen. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel verfolgen könnt, einschließlich Anstoßzeit sowie Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber feststehen.

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