So sehen Sie Rumänien gegen Polen mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Arena Nationala

Rumänien empfängt Polen in der Arena Națională in Bukarest zum Spiel der Gruppe 4 der UEFA Nations League B. Nach einem schwierigen Start in den Wettbewerb benötigen beide Mannschaften dringend Punkte.

Das Rumänien von Gheorghe Hagi steckt in der Nations League in einer schweren Formkrise und hat seine letzten vier Spiele im Wettbewerb verloren. Zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage gegen Schweden, nur wenige Tage zuvor eine 0:6-Klatsche gegen Polen. Rumänien steht am Tabellenende der Gruppe, entsprechend viel steht bei diesem Heimspiel auf dem Spiel.

Polen reist in einer besseren, aber keineswegs komfortablen Lage nach Bukarest. Die Mannschaft von Jan Urban schlug Rumänien im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison mit 6:0, hat in der Gruppe aber ebenfalls zweimal verloren, darunter mit 0:1 gegen Bosnien und Herzegowina im bislang letzten Nations-League-Spiel. Polen belegt in Gruppe 4 den dritten Platz.

Polens jüngste Ergebnisse außerhalb der Nations League zeigen eine Mannschaft, die noch nach Konstanz sucht. Ein 2:2 gegen Nigeria und eine Niederlage gegen die Ukraine in Freundschaftsspielen zu Beginn dieses Jahres deuteten auf defensive Anfälligkeit hin. In der WM-Qualifikation verlor Polen zudem mit 2:3 gegen Schweden. Urban wird auswärts eine Reaktion sehen wollen.

Rumäniens einziger Sieg in den letzten fünf Pflicht- und Freundschaftsspielen gelang im Juni beim 2:1 gegen Wales in einem Testspiel. Allein in den vier Nations-League-Spielen kassierte Hagis Mannschaft elf Gegentore. Diese Bilanz erfordert vor der Partie dringend Aufmerksamkeit.

Für Rumänien steht der Verbleib in der Nations League auf dem Spiel, während Polen seinen Tabellenplatz festigen will. Die Partie in Bukarest könnte für den weiteren Verlauf des Wettbewerbs für beide Mannschaften entscheidend sein. Im Folgenden erfahren Sie, wo Sie das Spiel sehen und wie Sie es live verfolgen können.

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