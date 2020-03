"Ignorant und verantwortungslos": Antonio Rüdiger verurteilt fehlendes Pflichtbewusstsein

Chelseas Antonio Rüdiger hat das Verhalten vieler Menschen während der Corona-Pandemie aufs Schärfste verurteilt.

Nationalspieler Antonio Rüdiger hat die fehlende Verantwortung vieler Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie hart kritisiert. "Das ist ignorant und verantwortungslos. Ich habe in den sozialen Netzwerken einige Fotos aus deutschen Innenstädten gesehen und habe mir nur an den Kopf gefasst", sagte der Innenverteidiger des Premier-League-Klubs im Interview mit dem kicker (Montagausgabe).

Es gebe scheinbar "sehr viele, zu viele Menschen, die nicht verstehen, dass sie persönlich vielleicht nicht stärker gefährdet sind, aber sehr wohl Menschen in ihrem Umfeld - und damit dann leichtfertig umgehen", fügte Rüdiger hinzu: "Das ist einfach nur egoistisch."

Corona-Krise: Auch Rüdiger spendet

Die gelebte Solidarität im Profifußball durch diverse Spendenaktionen lobte Rüdiger: "Ich finde es wichtig, dass wir Fußballer unsere Reichweite nutzen, um die Botschaften der Gesundheitsexperten zu bekräftigen. Aber natürlich müssen diesen Worten dann auch Taten folgen."

Die deutschen Nationalspieler spendeten insgesamt 2,5 Millionen Euro, die Initiative "We Kick Corona" der beiden Bayern-Profis Joshua Kimmich und Leon Goretzka ("Ehrenmänner") steht nach zwei Tagen ebenfalls schon bei mehr als 2,5 Millionen Euro an Geldern für den guten Zweck.