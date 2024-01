Rückschlag für Vinícius Jr.: Gericht stellt Rassismus-Verfahren ein

Der Offensivspieler kassierte im Zuge der rassistischen Beleidigungen gegen ihn eine Niederlage vor Gericht.

WAS IST PASSIERT? Rückschlag im Kampf gegen Rassismus für Vorreiter Vinícius Júnior: Ein spanisches Gericht hat am Dienstag ein Verfahren gegen mehrere mutmaßliche Täter aus Mangel an Beweisen eingestellt.

Vinícius, Flügelstürmer vom spanischen Rekordmeister Real Madrid, war im Februar des vergangenen Jahres beim 2:0-Sieg bei Osasuna Pamplona aus dem Publikum rassistisch beleidigt worden, Kameras hatten die Szene eingefangen.

WAS WURDE GESAGT? "Aus den Handlungen, die sich ereignet haben, geht klar hervor, dass der Sachverhalt ein Verbrechen darstellen könnte, aber es gibt nicht genügend Daten, um die Identität der Täter zu kennen", hieß es in der Erklärung des Gerichts in Pamplona, das den Fall bearbeitet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vinícius wird seit geraumer Zeit immer wieder Opfer rassistischer Entgleisungen. Im Januar 2023 war eine Puppenattrappe des brasilianischen Nationalstürmers an einer Brücke aufgehängt worden, im Oktober wurde der 23-Jährige sogar von einem Kind beleidigt. Reals Trainer Carlo Ancelotti sagte im November, Vinícius habe sich an den Rassismus in Spanien "leider gewöhnt".

