Rückkehr mit einwöchiger Verspätung: Neymar provoziert weiter

Superstar Neymar ist zurück in Paris. Wie lange der wechselwillige Brasilianer bei den Franzosen bleibt, ist jedoch weiterhin ungeklärt.

Als Superstar Neymar mit einwöchiger Verspätung auf dem Trainingsgelände von aus einem schwarzen Van kletterte, dürfte man auch bei aufmerksam hingeschaut haben: Der wechselwillige Brasilianer ist tatsächlich zurück. Bevor das Starensemble von Trainer Thomas Tuchel am Dienstag für ein Testspiel dem sächsischen Traditionsklub einen Kurzbesuch abstattet, gab es aber mächtig Redebedarf.

Denn der kapriziöse Fußballer will nach zwei Jahren in der französischen Hauptstadt liebend gern zum zurückkehren - und greift dazu seit Tagen zu unpopulären Methoden. Am Montag hielt er sich bedeckt, doch mit spitzen Bemerkungen sorgte Neymar, der die Copa America wegen einer Verletzung verpasst hatte, zuletzt für einigen Wirbel.

Neymar: 6:1 mit Barcelona gegen PSG beste Erinnerung seiner Karriere

In einem Interview mit dem Portal Oh my Goal nannte der 27-Jährige am Wochenende gleich zweimal das 6:1 von Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel der 2017 gegen PSG als bemerkenswertesten Moment seiner Karriere - neben dem gegen gewonnenen Olympiafinale 2016. "Wir waren danach alle wie verrückt. Wir hätten uns nicht besser fühlen können", sagte er.

Sein Vater versicherte aber, dass die Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen seien: "Zu keiner Zeit wollte er PSG oder den Spielern respektlos gegenübertreten."

PSG: Neymar trainiert wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Das alles geschah, nachdem Neymar beim Trainingsauftakt in der vergangenen Woche bereits unentschuldigt gefehlt und angebliche Verpflichtungen in seiner Heimat Brasilien vorgeschoben hatte. "Neymar war zur vereinbarten Zeit nicht am Treffpunkt erschienen, ohne zuvor vom Klub eine Erlaubnis eingeholt zu haben", hatte Paris in einer Mitteilung geschrieben.

Neymar est au Camp des loges pour la reprise de l’entraînement avec le PSG ! #Neymar #PSG @lequipe pic.twitter.com/B38IThK32Q — Anne-Sophie Bernadi (@AnneSoBernadi) 15. Juli 2019

Erst am Montag, sieben Tage später, folgte die Anreise nach , wie ein Video der Sportzeitung L'Equipe zeigt. Mit schwarzer Kappe und weißem Shirt verschwand Neymar in einem Gebäude auf dem Trainingsgelände Camp des Loges, nachdem er in einem schwarzen Van vorgefahren war. Anschließend absolvierte er ein Fitnesstraining in den Räumen des Vereins.

Barca baut an Finanzierung des Neymar-Deals

Neymar hatte bis 2017 bei Barca unter Vertrag gestanden, ehe er für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro nach Paris wechselte. Sofern ein "für alle Beteiligten zufriedenstellendes Angebot" eingehen werde, sagte PSG-Sportdirektor Leonardo unlängst der französischen Tageszeitung Le Parisien, "kann Neymar PSG verlassen". Barca, das gerade erst 120 Millionen Euro für den französischen Weltmeister Antoine Griezmann ausgegeben hat, sucht derzeit nach Finanzierungsmöglichkeiten.

Ob am Dienstag auch für Neymar die Reise nach Deutschland ansteht, ist fraglich. Der millionenschwere Klub aus Paris reist erst am Spieltag für die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion zum Zweitligisten und wird unmittelbar im Anschluss nach Paris zurückkehren. Vier Tage später steht ein weiterer Test bei der Saisoneröffnung des -Absteigers an.

Neymar dürfte hoffen, dass er Barcelona dann schon einen großen Schritt näher ist.