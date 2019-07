Rückkehr von Kevin-Prince Boateng zu Eintracht Frankfurt angeblich geplatzt - Sassuolo in Gesprächen mit Florenz

Zuletzt wurde über eine Rückkehr von Kevin-Prince Boateng zu Eintracht Frankfurt spekuliert. Nun hat sich der 30-Jährige angeblich anders entschieden.

Kevin-Prince Boateng wird nicht im Sommer zu zurückkehren. Wie die Bild-Zeitung und Sky Sports Italia übereinstimmend berichten, bevorzuge Boateng einen Wechsel innerhalb der .

Den beiden Medien zufolge sollen am Montagabend die letzten Gespräche zwischen Giovanni Carnevali, Sportdirektor von Boateng-Klub Sassuolo, und Daniele Prade, Manager der , stattgefunden haben, um eine Leihe von Boateng zur Fiorentina zu fixieren.

Die Bild hatte zuvor darüber berichtet, dass die Frankfurter Eintracht an einer Rückkehr des 30-Jährigen interessiert sei. "Ich muss ja immer schmunzeln. Wir haben täglich drei Personalien, die durch Frankfurt gejagt werden“, sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic dem Radiosender hr1, angesprochen auf die Gerüchte um eine Boateng-Rückkehr.

Boateng verließ die Eintracht als Pokalsieger: "Endlich bin ich mal nicht weggejagt worden"

Der 15-malige ghanaische Nationalspieler war in der Saison 2017/18 für die Hessen aufgelaufen und hatte als Leader im Mittelfeld überzeugt. Nach dem sensationellen Sieg im Finale des DFB-Pokals über den FC Bayern (3:1) brach Boateng seine Zelte in der Mainmetropole ab und ging nach Sassuolo.

"Ein wichtiger Grund war, dass Niko weggegangen ist. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich vor allem wegen ihm zur Eintracht bin", erklärte Boateng seinen erneuten Abschied aus der damals. Vor allem habe er "endlich mal im Positiven und Guten" verlassen wollen: "Endlich bin ich mal nicht weggejagt worden."

Nach nur einer Halbserie in der Serie A, in der Boateng in 13 Spielen vier Tore erzielte, wechselte er auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum . Für ihn sei damit "ein großer Traum" wahr geworden, sagte er bei seinem Wechsel zu den Katalanen. Der Traum Barcelona endete für Boateng nach nur vier Pflichtspielen.