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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Rückkehr in diesem Jahr scheint unrealistisch: FC Bayern verkündet Diagnose bei Manuel Neuer

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Torhüter Manuel Neuer wird dem FC Bayern nach dessen Angaben "vorerst fehlen".

Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters erlitt am Samstag beim 2:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 laut einer Mitteilung des Vereins einen Sehnenteilriss im rechten Fuß. Über die Ausfallzeit gaben die Münchner keine detaillierte Prognose ab, eine Rückkehr in diesem Jahr aber scheint nicht realistisch zu sein.

Neuer war in Mainz kurz vor der Halbzeitpause verletzungsbedingt ausgewechselt und durch den auch für die Nationalmannschaft nominierten Stellvertreter Jonas Urbig ersetzt worden. In den vergangenen Wochen hatte der 40-Jährige bereits fünf Pflichtspiele wegen seiner Sehnenreizung verpasst.