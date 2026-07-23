Transfer-Experte Gianluca Di Marzio mutmaßt im Gespräch mit Wettfreunde, dass es "nur eine Frage der Zeit" sei, ehe man den 39-Jährigen wieder auf einer Trainerbank sehen werde.

Zwar gebe es auch aufgrund der kurzen Dauer seit dem Ende des Engagements bei der deutschen Nationalmannschaft "im Moment noch keine Angebote", da "ihm derzeit keine Vereine offenstehen", dies könne sich allerdings schnell ändern.

Di Marzio bringt dabei vor allem die englische Premier League als mögliche Destination Nagelsmanns ins Gespräch. "Nach den Ereignissen des letzten Jahres in der Premier League, als vier oder fünf Top-Teams ihren Trainer gewechselt haben, wäre er einer der Ersten, die in die Premier League wechseln könnten, sollten einige dieser Vereine zu Saisonbeginn hinter den Erwartungen zurückbleiben", so der Italiener.

Man werde den ehemaligen Bundestrainer deshalb "schon bald wieder bei einem Verein sehen", schließlich sei Nagelsmann "für den Vereinsfußball wie geschaffen. Er muss jeden Tag mit der Mannschaft arbeiten, daher denke ich, dass es nur eine Frage von zwei oder drei Monaten ist."

Ähnlich hatte sich bereits Lothar Matthäus bei Sky geäußert. Der Rekordnaionalspieler glaubt allerdings, dass der 39-Jährige erst im kommenden Jahr einen neuen Klub finden werde: "Ich schätze ihn so ein, dass er für sich nur die höchste Kategorie in Betracht zieht, aber momentan sind bei allen Topklubs die Trainerpositionen vergeben. Ich gehe davon aus, dass Julian bis Weihnachten nirgendwo auf der Trainerbank sitzen wird."

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Wird Jürgen Klopp am Freitag beim DFB vorgestellt?

Nagelsmann hatte sein Amt als Bundestrainer nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM 2026 niedergelegt. Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko war die deutsche Mannschaft bereits im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen am krassen Außenseiter aus Paraguay gescheitert.

Nachfolger des 38-Jährigen wird Jürgen Klopp. Mit dem ehemaligen BVB- und Liverpool-Trainer sowie dessen Noch-Arbeitgeber Red Bull ist eine Einigung bereits erzielt worden - am morgigen Freitag soll er offiziell als neuer Bundestrainer vorgestellt werden.

Beim DFB erhält Klopp einen Vertrag bis Ende Juli 2030, er ist für die Nationalmannschaft also bei der EM 2028 in England, Wales, Schottland und Irland sowie bei der interkontinentalen WM 2030 verantwortlich.