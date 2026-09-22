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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Christian Guinin

Rückendeckung nach massiver Kritik: Ex-Stürmer sieht Probleme nicht alleine bei Florian Wirtz

Premier League
F. Wirtz
Liverpool

Nach schwachen Leistungen steht Florian Wirtz derzeit scharf in der Kritik. Von einem ehemaligen England-Star erhält er nun Rückendeckung.

Ex-Three-Lions-Stürmer Emile Heskey nahm den deutschen Nationalspieler in Schutz, nachdem zuletzt Reds-Ikone Jamie Carragher ein vernichtendes Urteil über Wirtz gefällt und Liverpool-Coach Andoni Iraola empfohlen hatte, den 23-Jährigen künftig nicht mehr in die Startelf zu beordern.

"Wirtz war wieder einmal wirklich schlecht. Da ist einfach nichts. Da passiert überhaupt nichts. Das war eine der schlechtesten Leistungen, die ich je von ihm im Liverpool-Trikot gesehen habe. Ich denke, Iraola muss hier in Zukunft eine Entscheidung treffen. Für mich darf er nicht in dieser Mannschaft stehen", hatte Carragher nach dem 1:0-Sieg des LFC gegen den AFC Bournemouth am vergangenen Samstag in seinem Podcast erklärt.

Heskey sieht die Schuld hingegen nicht alleine beim Deutschen. Zwar zeige Wirtz nicht die Leistungen, die man sich von ihm bei Liverpool erhofft hatte, allerdings müssten auch die äußeren Umstände sowie seine Mitspieler mit in die Rechnung genommen werden, meinte der 48-Jährige gegenüber Wettbasis.com.

"Es war sehr schwierig für ihn, aus Deutschland zu kommen. Ich habe es schon oft erlebt, dass Spieler dort fantastisch waren und dann in die Premier League wechselten. Jeder denkt, deutscher und englischer Fußball seien ähnlich, aber die Premier League ist etwas anders." Wirtz erkenne Situationen früher als viele seiner Teamkollegen, "aber die Spieler sind nicht auf derselben Wellenlänge wie er".

Auf welcher Position wird Florian Wirtz unter Iraola eingesetzt?

Seit Iraola die Geschicke in Liverpool leitet, kommt Wirtz vornehmlich wieder als Spielmacher auf der Zehn zum Einsatz, wohingegen Vorgänger Arne Slot den 23-Jährigen oftmals auf den Halbaußen-Positionen aufbot.

Die neue alte Rolle würde Wirtz deutlich besser zu Gesicht stehen, findet Heskey, auch wenn er noch mehr Torgefahr von sich aus entwickeln müsse: "Er ist ein Verbindungsspieler. Aber dafür müssen die anderen auch Läufe anbieten."

Gegen Bournemouth hatte LFC-Coach Iraola Wirtz von Anfang an aufgeboten, allerdings wusste der deutsche Nationalspieler kaum zu überzeugen und wurde nach 71 Minuten für Trey Nyoni ausgewechselt. Nach wettbewerbsübergreifend sechs Spielen steht Wirtz nach wie vor bei nur einer direkten Torbeteiligung (ein Assist).

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Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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