Rückendeckung nach massiver Kritik: Ex-Stürmer sieht Probleme nicht alleine bei Florian Wirtz

Ex-Three-Lions-Stürmer Emile Heskey nahm den deutschen Nationalspieler in Schutz, nachdem zuletzt Reds-Ikone Jamie Carragher ein vernichtendes Urteil über Wirtz gefällt und Liverpool-Coach Andoni Iraola empfohlen hatte, den 23-Jährigen künftig nicht mehr in die Startelf zu beordern.

"Wirtz war wieder einmal wirklich schlecht. Da ist einfach nichts. Da passiert überhaupt nichts. Das war eine der schlechtesten Leistungen, die ich je von ihm im Liverpool-Trikot gesehen habe. Ich denke, Iraola muss hier in Zukunft eine Entscheidung treffen. Für mich darf er nicht in dieser Mannschaft stehen", hatte Carragher nach dem 1:0-Sieg des LFC gegen den AFC Bournemouth am vergangenen Samstag in seinem Podcast erklärt.

Heskey sieht die Schuld hingegen nicht alleine beim Deutschen. Zwar zeige Wirtz nicht die Leistungen, die man sich von ihm bei Liverpool erhofft hatte, allerdings müssten auch die äußeren Umstände sowie seine Mitspieler mit in die Rechnung genommen werden, meinte der 48-Jährige gegenüber Wettbasis.com.

"Es war sehr schwierig für ihn, aus Deutschland zu kommen. Ich habe es schon oft erlebt, dass Spieler dort fantastisch waren und dann in die Premier League wechselten. Jeder denkt, deutscher und englischer Fußball seien ähnlich, aber die Premier League ist etwas anders." Wirtz erkenne Situationen früher als viele seiner Teamkollegen, "aber die Spieler sind nicht auf derselben Wellenlänge wie er".

Auf welcher Position wird Florian Wirtz unter Iraola eingesetzt?

Seit Iraola die Geschicke in Liverpool leitet, kommt Wirtz vornehmlich wieder als Spielmacher auf der Zehn zum Einsatz, wohingegen Vorgänger Arne Slot den 23-Jährigen oftmals auf den Halbaußen-Positionen aufbot.

Die neue alte Rolle würde Wirtz deutlich besser zu Gesicht stehen, findet Heskey, auch wenn er noch mehr Torgefahr von sich aus entwickeln müsse: "Er ist ein Verbindungsspieler. Aber dafür müssen die anderen auch Läufe anbieten."

Gegen Bournemouth hatte LFC-Coach Iraola Wirtz von Anfang an aufgeboten, allerdings wusste der deutsche Nationalspieler kaum zu überzeugen und wurde nach 71 Minuten für Trey Nyoni ausgewechselt. Nach wettbewerbsübergreifend sechs Spielen steht Wirtz nach wie vor bei nur einer direkten Torbeteiligung (ein Assist).