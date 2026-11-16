So seht Ihr Ruanda gegen Mali mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Ruanda empfängt Mali in der Qualifikation zum Afrika-Cup. Beide Teams trafen erst vor wenigen Tagen im Hinspiel aufeinander.

Die Mannschaft von Stephen Constantine geht nach einer 2:3-Niederlage gegen denselben Gegner in die Partie. Das Ergebnis dürfte Ruanda getroffen haben, nachdem das Team in seiner Qualifikationskampagne vielversprechende Leistungen gezeigt hatte.

Ruandas jüngste Ergebnisse sind durchwachsen, machen aber Mut. Zwei Siege in Folge gegen Liberia und Kap Verde zeigten die Qualität des Teams. Die Niederlage gegen Mali offenbarte jedoch Schwächen, die Ruanda vor heimischem Publikum beheben will.

Das von Tony trainierte Mali reist als Tabellenführer der Gruppe und in starker Form an. Im letzten Aufeinandertreffen schlug Mali Ruanda mit 3:2 und ließ in seinen vergangenen fünf Spielen nur einmal Punkte liegen: bei einem 1:1 gegen Marokko in einem Freundschaftsspiel.

Mali führt die Gruppe K an und will seine Position festigen. Ruanda braucht dagegen ein Ergebnis, um seine Hoffnungen auf die Qualifikation am Leben zu halten.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Ruanda gegen Mali wissen müsst.

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