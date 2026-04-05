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Deutschland 2 Bundesliga
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Marko Brkic

RTL oder nur Sky für S04 heute? Wer zeigt / überträgt FC Schalke vs. Karlsruher SC live im TV und Live Stream?

Deutschland 2 Bundesliga
Schalke 04 - Karlsruher SC
Schalke 04
Karlsruher SC

Der FC Schalke 04 empfängt in der 2. Bundesliga den Karlsruher SC. Infos zur Übertragung gibt es hier.

Der 28. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Sonntag (5. April) fortgesetzt. Eine von fünf Partien am Nachmittag ist die zwischen dem FC Schalke 04 und dem Karlsruher SC. Gespielt wird in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, wo um 13.30 Uhr der Anpfiff ertönt.

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung des Spiels wissen müsst.

RTL oder nur Sky für S04 heute? Wer zeigt / überträgt FC Schalke vs. Karlsruher SC live im TV und Live Stream?

Sky WOW

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Hier live sehen!

Was die Übertragung des Spiels zwischen Schalke 04 und dem KSC angeht, liegt Sky in der Verantwortung. Der Pay-TV-Sender hält die Rechte an sämtlichen Partien der 2. Bundesliga und beginnt um 12.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 HD mit der Vorberichterstattung. Kommentiert wird die Begegnung von Jonas Friedrich.

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Wer zusätzlich die Parallelspiele verfolgen möchte, kann auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga HD oder Sky Sport Bundesliga Top Event zur Zweitligakonferenz einschalten.

Sowohl für das Einzelspiel als auch für die Konferenz bietet Sky außerdem Livestreams an, die über ein SkyGo-Abonnement oder WOW abrufbar sind.

Anstoßzeit Schalke 04 gegen Karlsruher SC

Schalke 04 vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Schalke 04 vs Karlsruher SC Aufstellungen

Schalke 04Home team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-3-2-2

Home team crestKSC
1
L. Karius
43
M. Ayhan
5
T. Becker
4
H. Kurucay
16
M. N'Diaye
19
K. Karaman
23
S. El-Faouzi
6
R. Schallenberg
21
D. Ljubicic
24
A. Aouchiche
9
M. Sylla
1
H. Bernat
16
Andreas Müller
20
D. Herold
22
C. Kobald
5
S. Ambrosius
36
R. Pinto Pedrosa
28
M. Franke
7
D. Burnic
10
M. Wanitzek
24
F. Schleusener
19
L. Ben Farhat

3-3-2-2

KSCAway team crest

S04
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Muslic

KSC
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Eichner

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Schalke 04

Die Schalker befinden sich weiterhin auf einem guten Weg Richtung Bundesliga und belegen aktuell einen direkten Aufstiegsplatz. Allerdings müssen sie im heutigen Spiel gegen den KSC auf ihren Torjäger Edin Dzeko verzichten. Der Bosnier zog sich im Playoff-Duell gegen Italien eine Schulterverletzung zu und fällt vorerst aus. Bosnien sicherte sich in dieser Partie nach Elfmeterschießen die Qualifikation für die WM.


News über Karlsruher SC

Der KSC liegt im Mittelfeld der Tabelle und hat mit dem Aufstiegskampf nichts mehr zu tun. Nach 27 Spieltagen stehen 37 Punkte auf der Habenseite.

Form

S04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

KSC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

S04

Letzte 5 Spiele

KSC

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

3

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Schalke 04 vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

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