Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoPaderborn
Home Deluxe Arena
team-logoSchalke 04
Hier live sehen!
Marko Brkic

RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) bei SC Paderborn heute live im TV und Live Stream

Deutschland 2 Bundesliga
Paderborn - Schalke 04
Paderborn
Schalke 04

Der FC Schalke 04 trifft in der 2. Bundesliga auf den SC Paderborn. Wo das Spiel stattfindet, verrät SPOX.

Zum Abschluss des 31. Spieltags der 2. Bundesliga empfängt der SC Paderborn am Sonntag, 26. April, den FC Schalke 04. Anpfiff in der Home-Deluxe-Arena ist um 13.30 Uhr.

Sky WOWHier live sehen!

GOAL zeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.

RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) bei SC Paderborn heute live im TV und Live Stream

Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht: Sky zeigt das Duell exklusiv. Auf dem Pay-TV-Kanal Sky Sport Bundesliga 2 HD führt Jonas Friedrich durch die Partie. 

Die Sonntagskonferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event

Wer die Partie im Livestream verfolgen will, benötigt entweder ein SkyGo-Abonnement oder den Streamingdienst WOW

Deutschland 2 Bundesliga
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04

Themen der Woche: Was war bei Paderborn los?

Der SC Paderborn mischt im Aufstiegsrennen mit, kam am vergangenen Spieltag jedoch nur zu einem 1:1 gegen Hannover 96 - drei Punkte hinter Tabellenführer Schalke 04.

Themen der Woche: Was war bei Schalke 04 los? 

Die Schalker marschieren mit großen Schritten dem Meistertitel und dem Aufstieg in die Bundesliga entgegen: Nach 30 Spieltagen stehen 61 Punkte zu Buche.

Paderborn vs. Schalke 04: Anstoßzeit

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Home Deluxe Arena

Paderborn vs. Schalke 04: Aufstellungen

Paderborn vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Kettemann

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Muslic

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Paderborn vs. Schalke 04: Form

SCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

S04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Paderborn vs. Schalke 04: Bilanz direkte Duelle

SCP

Letzte 5 Spiele

S04

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

11

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Paderborn vs. Schalke 04: Die Tabellen

Mit einem VPN-Dienst lässt sich das Spiel weltweit streamen.

Wer sich im Ausland befindet, nutzt ein VPN, um Partien über die üblichen Anbieter zu sehen. NordVPN stellt dafür eine sichere Verbindung bereit und zählt weltweit zu den beliebtesten sowie renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Werbung