Zum Abschluss des 31. Spieltags der 2. Bundesliga empfängt der SC Paderborn am Sonntag, 26. April, den FC Schalke 04. Anpfiff in der Home-Deluxe-Arena ist um 13.30 Uhr.

GOAL zeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.

RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) bei SC Paderborn heute live im TV und Live Stream

Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht: Sky zeigt das Duell exklusiv. Auf dem Pay-TV-Kanal Sky Sport Bundesliga 2 HD führt Jonas Friedrich durch die Partie.

Die Sonntagskonferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event.

Wer die Partie im Livestream verfolgen will, benötigt entweder ein SkyGo-Abonnement oder den Streamingdienst WOW.

Themen der Woche: Was war bei Paderborn los?

Der SC Paderborn mischt im Aufstiegsrennen mit, kam am vergangenen Spieltag jedoch nur zu einem 1:1 gegen Hannover 96 - drei Punkte hinter Tabellenführer Schalke 04.

Themen der Woche: Was war bei Schalke 04 los?

Die Schalker marschieren mit großen Schritten dem Meistertitel und dem Aufstieg in die Bundesliga entgegen: Nach 30 Spieltagen stehen 61 Punkte zu Buche.

Paderborn vs. Schalke 04: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Home Deluxe Arena

Paderborn vs. Schalke 04: Aufstellungen

Paderborn vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer R. Kettemann Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Muslic

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Paderborn vs. Schalke 04: Form

Paderborn vs. Schalke 04: Bilanz direkte Duelle

Paderborn vs. Schalke 04: Die Tabellen

Mit einem VPN-Dienst lässt sich das Spiel weltweit streamen.

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