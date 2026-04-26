Zum Abschluss des 31. Spieltags der 2. Bundesliga empfängt der SC Paderborn am Sonntag, 26. April, den FC Schalke 04. Anpfiff in der Home-Deluxe-Arena ist um 13.30 Uhr.
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GOAL zeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.
RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) bei SC Paderborn heute live im TV und Live Stream
Eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht: Sky zeigt das Duell exklusiv. Auf dem Pay-TV-Kanal Sky Sport Bundesliga 2 HD führt Jonas Friedrich durch die Partie.
Die Sonntagskonferenz läuft auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Bundesliga HD und Sky Sport Top Event.
Wer die Partie im Livestream verfolgen will, benötigt entweder ein SkyGo-Abonnement oder den Streamingdienst WOW.
Themen der Woche: Was war bei Paderborn los?
Der SC Paderborn mischt im Aufstiegsrennen mit, kam am vergangenen Spieltag jedoch nur zu einem 1:1 gegen Hannover 96 - drei Punkte hinter Tabellenführer Schalke 04.
Themen der Woche: Was war bei Schalke 04 los?
Die Schalker marschieren mit großen Schritten dem Meistertitel und dem Aufstieg in die Bundesliga entgegen: Nach 30 Spieltagen stehen 61 Punkte zu Buche.