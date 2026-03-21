Am Samstagabend (21. März) kommt es in der 2. Bundesliga zum Topspiel des 27. Spieltags zwischen dem SV Darmstadt 98 und Schalke 04. Anpfiff der Partie zwischen dem Tabellenzweiten und dem Spitzenreiter ist um 20.15 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt.

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RTL oder NITRO für Schalke heute? Wer zeigt / überträgt SV Darmstadt 98 vs. S04 live im Free TV und Live Stream?

Das Topspiel zwischen Darmstadt und Schalke wird heute live im Free-TV bei Nitro übertragen.

Dabei schickt Nitro ab 20.15 Uhr folgendes Team an den Start:

Moderatorin: Anna Kraft

Anna Kraft Kommentator: Corni Küpper

Corni Küpper Experte: Patrick Helmes

Patrick Helmes Reporter: Marcel Klein

Im Livestream könnt Ihr im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ einschalten.

Zudem läuft die Partie auch auf Sky. Der Pay-TV- Sender überträgt die 2. Bundesliga vollumfänglich.

Auf Sky Sport Bundesliga Top Event, Sky Sport Bundesliga 2 HD und in bester Qualität bei Sky Sport Bundesliga UHD starten die Vorberichte ab 20 Uhr. Hansi Küpper kommentiert die Begegnung bei Sky.

Sky Go und WOW stehen Euch als Livestream zur Verfügung.

Um die Bundesliga bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit Darmstadt gegen Schalke 04

Darmstadt vs Schalke 04: Aufstellungen

Darmstadt vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer F. Kohfeldt Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Muslic

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Darmstadt

Darmstadt Trainer Florian Kohfeldt kann im Topspiel gegen Schalke 04 nahezu aus dem Vollen schöpfen. Mit der Hypothek von vier Gelben Karten gehen Hornby, Lidberg, Marseiler, Papela und Vukotic in die Partie. Bei einer weiteren Verwarnung wären sie für ein Spiel gesperrt.

Das Hinspiel verloren die Lilien mit 0:1. In der 2. Runde des DFB-Pokals revanchierte sich Darmstadt jedoch und besiegte die Knappen deutlich mit 4:0. Die Treffer erzielten Akiyama, Maglica, Hornby und Bialek.

News über Schalke 04

Der FC Schalke 04 muss im Duell bei Darmstadt 98 auf Topstürmer Edin Dzeko verzichten. Der Bosnier war nach seiner Roten Karte gegen Hannover 96 zunächst für zwei Spiele gesperrt worden, nach einem Einspruch reduzierte das DFB-Sportgericht die Sperre jedoch auf eine Partie. Damit ist Dzeko im anschließenden Spiel gegen den Karlsruher SC wieder spielberechtigt.

Form

Bilanz direkte Duelle

Darmstadt vs Schalke 04: Die Tabellen

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