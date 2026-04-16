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RTL oder NITRO für SC Freiburg heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt das Rückspiel des SCF bei Celta Vigo im Live Stream und TV?

Europa League
Celta Vigo - SC Freiburg
Celta Vigo
SC Freiburg

Der SC Freiburg tritt in der Europa League auswärts bei Celta Vigo an. Hier erfahrt ihr, welcher Sender das Spiel live überträgt.

Am heutigen Donnerstag, den 16. April, werden in der Europa League die vier Rückspiele des Viertelfinals ausgetragen. Mit dabei ist auch der SC Freiburg, der auswärts bei Celta Vigo antritt. Anstoß der Begegnung ist um 18.45 Uhr im Estadio Balaidos in Vigo. Das Hinspiel entschieden die Freiburger in der vergangenen Woche deutlich mit 3:0 für sich.

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RTL+Hier live sehen!

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RTL oder NITRO für SC Freiburg heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt das Rückspiel des SCF bei Celta Vigo im Live Stream und TV?

Das Aufeinandertreffen zwischen Vigo und Freiburg wird live im Free-TV bei RTL übertragen. Bereits ab 18.30 Uhr beginnt der Sender mit der Vorberichterstattung zur Partie. Durch das Programm führt Moderator Jonas Gerdes, Marco Hagemann begleitet das Spiel als Kommentator und Felix Kroos ist als Experte im Einsatz.

Zusätzlich ist die Begegnung auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ verfügbar - sowohl als Einzelspiel als auch im Rahmen der Konferenz.

Themen der Woche: Was war bei Celta Vigo los?

Celta Vigo hat die Generalprobe am Wochenende komplett vergeigt und sich beim Tabellenletzten Real Oviedo eine deutliche 0:3-Niederlage eingehandelt.

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SCF

Themen der Woche: Was war bei SC Freiburg los? 

Die Breisgauer feierten am Sonntag in der Bundesliga einen 1:0-Erfolg gegen Mainz 05.

Celta Vigo vs. SC Freiburg: Anstoßzeit

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Europa League - Playoffs
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Celta Vigo vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Celta Vigo vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

Celta VigoHome team crest

3-4-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSCF
13
I. Radu
32
J. Rodriguez
4
J. Aidoo
20
M. Alonso
6
I. Moriba
5
S. Carreira
15
M. Vecino
3
O. Mingueza
19
W. Swedberg
8
F. Lopez
7
B. Iglesias
1
N. Atubolu
3
P. Lienhart
17
Lukas Kübler
33
J. Makengo
28
M. Ginter
32
V. Grifo
8
M. Eggestein
14
Y. Suzuki
44
J. Manzambi
19
J. Beste
31
I. Matanovic

4-2-3-1

SCFAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Claudio Giráldez

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Celta Vigo vs. SC Freiburg: Form

CEL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

SCF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Celta Vigo vs. SC Freiburg: Bilanz direkte Duelle

CEL

Letztes Spiel

SCF

0

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

0

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/1
Beide Teams haben getroffen
0/1

Celta Vigo vs. SC Freiburg: Die Tabellen

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