Am heutigen Donnerstag, den 16. April, werden in der Europa League die vier Rückspiele des Viertelfinals ausgetragen. Mit dabei ist auch der SC Freiburg, der auswärts bei Celta Vigo antritt. Anstoß der Begegnung ist um 18.45 Uhr im Estadio Balaidos in Vigo. Das Hinspiel entschieden die Freiburger in der vergangenen Woche deutlich mit 3:0 für sich.

SPOXverrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RTL oder NITRO für SC Freiburg heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt das Rückspiel des SCF bei Celta Vigo im Live Stream und TV?

Das Aufeinandertreffen zwischen Vigo und Freiburg wird live im Free-TV bei RTL übertragen. Bereits ab 18.30 Uhr beginnt der Sender mit der Vorberichterstattung zur Partie. Durch das Programm führt Moderator Jonas Gerdes, Marco Hagemann begleitet das Spiel als Kommentator und Felix Kroos ist als Experte im Einsatz.

Zusätzlich ist die Begegnung auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ verfügbar - sowohl als Einzelspiel als auch im Rahmen der Konferenz.

Themen der Woche: Was war bei Celta Vigo los?

Celta Vigo hat die Generalprobe am Wochenende komplett vergeigt und sich beim Tabellenletzten Real Oviedo eine deutliche 0:3-Niederlage eingehandelt.

Themen der Woche: Was war bei SC Freiburg los?

Die Breisgauer feierten am Sonntag in der Bundesliga einen 1:0-Erfolg gegen Mainz 05.

Celta Vigo vs. SC Freiburg: Anstoßzeit

Europa League - Playoffs Abanca Balaidos

Celta Vigo vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Celta Vigo vs. SC Freiburg: Form

Celta Vigo vs. SC Freiburg: Bilanz direkte Duelle

CEL Letztes Spiel SCF 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg SC Freiburg 3 - 0 Celta Vigo 0 Erzielte Tore 3 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Celta Vigo vs. SC Freiburg: Die Tabellen

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