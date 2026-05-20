RTL oder NITRO für Finale der Europa League? Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Aston Villa heute live im Free TV und Live Stream?

Das Europa-League-Finale steht an. Im Tüpraş-Stadion in Istanbul treffen der SC Freiburg und Aston Villa aufeinander – ein Abend, der für beide Klubs eine historische Dimension besitzt.

Freiburg hat sich als Bundesligaverein in dieser Saison bemerkenswert weit durch den europäischen Wettbewerb gekämpft. Zuletzt schlugen die Breisgauer Braga in einem Zweikampf über zwei Partien und qualifizierten sich damit für das Finale. Ein 4:1-Sieg gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende unterstrich die Qualität im Kader.

Auf der anderen Seite steht Aston Villa, das unter Trainer Unai Emery zu einer der konstantesten Mannschaften Englands gereift ist. Emery, der zuletzt Pep Guardiola als den größten Trainer der Gegenwart bezeichnete, hat die Villans in das erste große Europacupfinale seit 1982 geführt.

Villa reist mit breiter Brust nach Istanbul. Ein 4:2-Sieg gegen Liverpool am vergangenen Spieltag – ein Ergebnis, das in England für Aufsehen sorgte – war der jüngste Beweis für die Stärke dieser Mannschaft. Nottingham Forest wurde in der Runde zuvor mit 4:0 aus dem Wettbewerb gefegt.

Freiburg hingegen weiß, dass der Weg ins Finale nicht geradlinig war. Auf den Hinspielsieg gegen Braga folgte eine Niederlage im Rückspiel, bevor das Team die Nerven behielt. Die Ausgeglichenheit in der jüngsten Form zeigt einen Klub, der Höhen und Tiefen kennt, aber im entscheidenden Moment liefert.

Wer das Finale live sehen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung im deutschen Fernsehen und per Livestream.

Das Spiel zwischen SC Freiburg und Aston Villa beginnt am 20.05.2026, 21:00.

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Das Europa-League-Finale zwischen SC Freiburg und Aston Villa wird in Deutschland live im Free-TV und per Livestream übertragen. RTL zeigt das Spiel linear im Fernsehen, während RTL+ den Livestream für alle bereitstellt, die das Finale online verfolgen möchten. Beide Optionen sind über denselben Anbieter zugänglich.

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Anstoßzeit SC Freiburg gegen Aston Villa

Europa League - Playoffs Tupras Stadyumu

SC Freiburg vs. Aston Villa: Aufstellungen

Form

Freiburg kommt mit einer gemischten, aber zuletzt aufsteigenden Form ins Finale. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holten die Breisgauer zwei Siege, ein Unentschieden und kassierten zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war eindrucksvoll: Ein 4:1-Erfolg gegen RB Leipzig in der Bundesliga setzte ein deutliches Zeichen. Zuvor hatten die Freiburger Braga im Europacup mit 3:1 bezwungen, auch wenn das Hinspiel mit 2:1 verloren gegangen war.

Aston Villa präsentiert sich in ähnlicher Verfassung, mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in den letzten fünf Spielen. Die Leistungskurve zeigt nach oben: Ein 4:0 gegen Nottingham Forest im Europacup und der jüngste 4:2-Sieg gegen Liverpool belegen die Offensivstärke der Villans. Das einzige Ligaspiel, das Villa in dieser Phase verlor, war ein 2:1 gegen Tottenham.





Bilanz direkte Duelle





SC Freiburg vs. Aston Villa: Die Tabellen

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