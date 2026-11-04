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Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 12:45 Lotto Park

Das Spiel zwischen RSC Anderlecht und RB Salzburg beginnt am 05.11.2026, 18:45.

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen RSC Anderlecht und RB Salzburg ist live bei RTL+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle verfügbaren Übertragungsoptionen im Überblick.

Themen der Woche: Was war bei RSC Anderlecht und RB Salzburg los?

RSC Anderlecht kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der jüngste Erfolg war ein 4:1 gegen KVC Westerlo, zuvor folgte jedoch eine empfindliche 0:4-Niederlage gegen KAA Gent. In der Europa League stehen einem 3:0-Erfolg gegen Bialystok zwei Niederlagen gegenüber. Insgesamt erzielte Anderlecht in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte acht.

RB Salzburg präsentiert sich in starker Form mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war ein 5:1-Kantersieg gegen Austria Lustenau. In der Bundesliga blieb Salzburg zuletzt dreimal in Serie ohne Niederlage, in der Europa League gab es ein 2:2 gegen NK Celje. Insgesamt traf Salzburg in diesen fünf Partien 15-mal und kassierte sechs Gegentore.

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Aufstellungen

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Form

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Bilanz direkte Duelle

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Die Tabellen