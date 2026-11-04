Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoRSC Anderlecht
Lotto Park
team-logoRB Salzburg
Ansehen auf RTL+
Unterstützt von

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

RSC Anderlecht - RB Salzburg
RSC Anderlecht
RB Salzburg
Europa League

In der Europa League spielt RSC Anderlecht gegen RB Salzburg. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.
  • Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandRTL+
ÖsterreichCanal+
SchweizBlue Sport
LuxemburgTipik
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Anstoßzeit

crest
Europa League - Spielwoche 4
Lotto Park

Das Spiel zwischen RSC Anderlecht und RB Salzburg beginnt am 05.11.2026, 18:45.

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen RSC Anderlecht und RB Salzburg ist live bei RTL+ zu sehen. Nachfolgend findet ihr alle verfügbaren Übertragungsoptionen im Überblick.

Themen der Woche: Was war bei RSC Anderlecht und RB Salzburg los?

RSC Anderlecht kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der jüngste Erfolg war ein 4:1 gegen KVC Westerlo, zuvor folgte jedoch eine empfindliche 0:4-Niederlage gegen KAA Gent. In der Europa League stehen einem 3:0-Erfolg gegen Bialystok zwei Niederlagen gegenüber. Insgesamt erzielte Anderlecht in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte acht.

RB Salzburg präsentiert sich in starker Form mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war ein 5:1-Kantersieg gegen Austria Lustenau. In der Bundesliga blieb Salzburg zuletzt dreimal in Serie ohne Niederlage, in der Europa League gab es ein 2:2 gegen NK Celje. Insgesamt traf Salzburg in diesen fünf Partien 15-mal und kassierte sechs Gegentore.

AND

AND - Form

DZG
N1-0
BEE
N2-1
JAG
S0-3
GNT
N4-0
WES
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SAL

SAL - Form

ALT
S3-0
CEL
U2-2
LAS
S1-3
SCB
S2-3
LUS
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Aufstellungen

RSC Anderlecht vs RB Salzburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • V. Bruno

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Form

AND

AND - Form

DZG
N1-0
BEE
N2-1
JAG
S0-3
GNT
N4-0
WES
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SAL

SAL - Form

ALT
S3-0
CEL
U2-2
LAS
S1-3
SCB
S2-3
LUS
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RSC AnderlechtUnentschiedenRB Salzburg
0
0
2
Klub Freundschaftsspiele
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
4
RSC Anderlecht badge
RSC Anderlecht
AND
1
END
Klub Freundschaftsspiele
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
2
RSC Anderlecht badge
RSC Anderlecht
AND
0
END
1Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen