2. Spieltag in der Europa League und Royal Antwerpen empfängt Eintracht Frankfurt. Goal liefert Euch die wichtigsten Erkenntnisse zur Übertragung.

Eintracht Frankfurt ist am Donnerstagabend in der Europa League bei Royal Antwerpen zu Gast. Angepfiffen wird die Begegnung in Belgien um 18.45 Uhr.

Nachdem man sich im ersten Gruppenspiel gegen Fenerbahce mit einem Unentschieden begnügen musste, hofft die SGE nun darauf, die ersten drei Punkte im Wettbewerb einzufahren. Auch in der Liga kam man bisher nicht in Fahrt und konnte noch kein Spiel gewinnen. Auch Royal Antwerpen ist in der Europa League noch sieglos, startete jedoch zumindest passabel in die Liga.

Im Kader der Belgier stehen zahlreiche Ex-Profis aus der Bundesliga. Johannes Eggestein (ehemals Werder Bremen), Birger Verstraete (ehemals 1. FC Köln) und Victor Fischer (ehemals Mainz 05) gehören unter anderem zu den Leistungsträgern. Auch Mittelfeld-Boss Radja Nainggolan (einst unter anderem Inter Mailand) dürfte vielen Fans noch ein Begriff sein.

Fährt Eintracht Frankfurt gegen Antwerpen heute den ersten Sieg ein? Goal liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung der Europa League live im TV und STREAM.

Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Fakten zum Spiel der Europa League

Wettbewerb: Europa League | 2. Spieltag | Gruppe D

Europa League | 2. Spieltag | Gruppe D Begegnung: Royal Antwerpen - Eintracht Frankfurt

- Datum: Donnerstag, 30. September 2021

Donnerstag, 30. September 2021 Anpfiff: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Antwerpen (BE) | Bosuilstadion

Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Wird die Europa League im Fernsehen übertragen?

Für die kommenden drei Jahre konnte sich der TV-Sender RTL die Rechte zur Übertragung Partien der Europa League und Conference League sichern. Ihr seht die Spiele im Free-TV (RTL, RTL Nitro) und im LIVE-STREAM (TVNOW).

Antwerpen gegen Frankfurt seht Ihr heute exklusiv bei TVNOW. Die wichtigsten Infos zum RTL-hauseigenen Streamingangebot, erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt des Artikels.

Europa League heute live auf TVNOW: So seht Ihr Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt live im STREAM

Wie bereits beschrieben, seht Ihr das Spiel heute ausschließlich auf TVNOW. Die wichtigsten Infos dazu folgen jetzt:

RTL zeigt das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Royal Antwerpen exklusiv auf TVNOW.

Die Vorberichte zur Begegnung starten bereits ab ca. 18.00 Uhr.

TVNOW ist kostenpflichtig. Um das Spiel der Europa League sehen zu können, ist eine Premium-Mitgliedschaft nötig.

Das Angebot kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend zahlt Ihr 4,99 Euro pro Monat und könnt monatlich kündigen.

Apps: TVNOW gibt's im iTunes-Store (Apple) und im Google-Play-Store (Android).

Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Das sind die Aufstellungen

Wen bringt Oliver Glasner heute von Beginn an? Die Aufstellungen beider Mannschaften findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.

Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Europa League im kostenlosen LIVE-TICKER mit Goal

Auch Fans der gepflegten LIVE-TICKER-Unterhaltung kommen mit Goal auf Ihre Kosten!

Wollt Ihr heute spannende Insights, die Aufstellungen und einen Ergebnisticker nahezu in Echtzeit, dann geht's hier zum kostenlosen LIVE-TICKER der Begegnung auf Goal.com.

Royal Antwerpen vs. Eintracht Frankfurt heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Europa League im Überblick

Die Europa League im...