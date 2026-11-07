So sehen Sie Royal Antwerp gegen Lommel mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte besitzt, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 14:45 Bosuil Stadion

Royal Antwerp empfängt Lommel im Bosuil Stadion in Antwerpen zu einer Partie der First Division A. In Belgiens höchster Spielklasse entwickeln sich die beiden Mannschaften derzeit in entgegengesetzte Richtungen.

Antwerp geht unter Marvin Compper nach einer Niederlage im letzten Ligaspiel in die Partie: Am 1. November verlor die Mannschaft mit 1:2 gegen Cercle Brügge. Damit setzte sich eine schwierige Phase in der Liga fort. Zu Hause will Antwerp nun wieder einen Sieg einfahren.

Das von Lee Johnson trainierte Lommel reist dagegen mit Selbstvertrauen an, nachdem es im jüngsten Spiel der First Division A Gent mit 2:0 besiegt hat. Die Gäste haben gezeigt, dass sie auswärts auch in umkämpften Partien Ergebnisse erzielen können, und kommen nicht nach Antwerpen, um sich nur aufs Verteidigen zu beschränken.

Lommel steht auf Platz acht der Tabelle und damit vor Antwerp, das Rang zwölf belegt. Dieser Abstand verleiht der Begegnung über den Lokalstolz hinaus zusätzliche sportliche Bedeutung.

Auf diesem Niveau treffen die beiden Klubs nur selten aufeinander. Ihre gemeinsame Geschichte reicht bis in die unteren Ligen zurück. Beiden Trainern wird bewusst sein, was mit Blick auf die Tabelle auf dem Spiel steht.

Lesen Sie weiter, um alles Wissenswerte zur Übertragung von Royal Antwerp gegen Lommel zu erfahren, darunter die Anstoßzeit, die Personallage und die aktuelle Form beider Teams.

Personallage und Kader