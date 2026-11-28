So seht ihr Royal Antwerp gegen Anderlecht mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbindet euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem gewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem gewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet euch an und findet den Stream. Erstellt beim offiziellen Anbieter ein Konto oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 10:00 Bosuil Stadion

Royal Antwerp empfängt Anderlecht im Bosuil Stadion in Antwerpen zu einem Spiel der First Division A. Die beiden Mannschaften entwickeln sich derzeit in unterschiedliche Richtungen.

Das Team von Marvin Compper steht auf Tabellenplatz 13 und hat trotz ordentlicher Offensivzahlen Mühe, Spiele zu gewinnen. Am 21. November spielte es 2:2 gegen Zulte Waregem. Es war das zweite Unentschieden in Folge mit diesem Ergebnis.

Die Heimmannschaft besiegte Sporting Charleroi im Oktober zwar mit 3:0, verlor am 1. November aber mit 1:2 gegen Cercle Brügge. Konstanz war bislang das Problem.

Anderlecht reist in deutlich besserer Verfassung an. Das Team von Vitor Bruno steht auf Platz fünf der Liga und besiegte OH Leuven am 22. November mit 1:0.

Am 26. November folgte ein 3:1-Auswärtssieg bei OFI Kreta in der Europa League. Es war der vierte Sieg in fünf Pflichtspielen. Die kurze Pause zwischen den Partien könnte auswärts zur körperlichen Belastungsprobe werden.

Die beiden Klubs trafen zuletzt fünfmal aufeinander. Anderlecht hat dabei die bessere Bilanz, unter anderem dank eines 4:0-Pokalsiegs im Februar in Antwerpen.

Hier erfahrt ihr, wie ihr das Spiel verfolgen könnt, einschließlich Informationen zur Anstoßzeit und Übertragung.

Offizielle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream von Royal Antwerp gegen Anderlecht liegen derzeit nicht vor. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, sobald die übertragenden Sender feststehen.

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