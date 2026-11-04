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Conference League
team-logoRoter Stern Belgrad
Stadion Rajko Mitic
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Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Roter Stern Belgrad - Inter Club d'Escaldes
Roter Stern Belgrad
Inter Club d'Escaldes
Conference League

In der Conference League spielt Roter Stern Belgrad gegen Inter Club d'Escaldes. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes: Anstoßzeit

crest
Conference League - Spielwoche 3
Stadion Rajko Mitic

Das Spiel zwischen Roter Stern Belgrad und Inter Club d'Escaldes beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Roter Stern Belgrad und Inter Club d'Escaldes los?

Roter Stern Belgrad kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Zuletzt gab es einen 2:4-Auswärtssieg gegen Macva Sabac in der serbischen Prva Liga. In der Conference League trennte sich Roter Stern von FC Kopenhagen mit 2:2, verlor zuvor jedoch gegen FC Lugano mit 2:3. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Roter Stern 14 Tore und kassierte zehn.

Inter Club d'Escaldes weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete torlos gegen Penya Encarnada d'Andorra. In der Conference League verlor Escaldes gegen Universitatea Craiova mit 1:3 und gegen Mjällby mit 0:2. Insgesamt erzielte der Gast in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte acht.

ZVE

ZVE - Form

LUG
N3-2
MLA
S5-1
FCK
U2-2
OFK
S0-1
MAS
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
14/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ESC

ESC - Form

MJA
N2-0
ATE
S4-2
UCR
N1-3
COL
U1-1
PED
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes: Aufstellungen

Roter Stern Belgrad vs Inter Club d'Escaldes Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • A. Riera

Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes: Form

ZVE

ZVE - Form

LUG
N3-2
MLA
S5-1
FCK
U2-2
OFK
S0-1
MAS
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
14/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ESC

ESC - Form

MJA
N2-0
ATE
S4-2
UCR
N1-3
COL
U1-1
PED
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes: Bilanz direkte Duelle

Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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