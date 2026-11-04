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Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes: Anstoßzeit

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 12:45 Stadion Rajko Mitic

Das Spiel zwischen Roter Stern Belgrad und Inter Club d'Escaldes beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Roter Stern Belgrad und Inter Club d'Escaldes los?

Roter Stern Belgrad kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Zuletzt gab es einen 2:4-Auswärtssieg gegen Macva Sabac in der serbischen Prva Liga. In der Conference League trennte sich Roter Stern von FC Kopenhagen mit 2:2, verlor zuvor jedoch gegen FC Lugano mit 2:3. Über die fünf Spiele hinweg erzielte Roter Stern 14 Tore und kassierte zehn.

Inter Club d'Escaldes weist in den letzten fünf Spielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Spiel endete torlos gegen Penya Encarnada d'Andorra. In der Conference League verlor Escaldes gegen Universitatea Craiova mit 1:3 und gegen Mjällby mit 0:2. Insgesamt erzielte der Gast in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte acht.

Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes: Aufstellungen

Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes: Form

Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes: Bilanz direkte Duelle

Roter Stern Belgrad vs. Inter Club d'Escaldes: Die Tabellen