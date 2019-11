Roter Stern Belgrad - FC Bayern München: Die Aufstellung in der Champions League

Der FC Bayern München trifft in der Champions League auswärts auf Roter Stern Belgrad. Bei uns erfahrt Ihr alles zu der Aufstellung beider Teams.

Champions League, 5. Spieltag: Der FC Bayern München gastiert bei Roter Stern Belgrad. Das Duell steigt am heutigen Dienstagabend um 21 Uhr in der serbischen Hauptstadt.

Kann der die Siegesserie in der Königsklasse fortsetzen? Bislang haben die Münchner noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Somit qualifizierte sich die Mannschaft aus der Bundesliga bereits vorzeitig fürs Achtelfinale.

In einer Gruppe mit Tottenham Hotspur, und Olympiakos Piräus geht es für den FCB an den letzten beiden Spieltagen nur noch um den Gruppensieg. Kann dieser schon gegen Roter Stern perfekt gemacht werden?

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Wir verraten Euch in diesem Artikel alle Informationen zu der Aufstellung beider Teams.

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Das Duell in der auf einen Blick

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Die Aufstellung in der Champions League

Wer steht für den FC Bayern München heute in der Startformation? Mit welcher Anfangself geht Roter Stern Belgrad in das Duell in der Champions League? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn - also gegen 20 Uhr - erfahrt Ihr die Aufstellung der Teams an dieser Stelle.

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: So ist die Personalsituation des FCB

Die gute Nachricht nach der Länderspielpause: Alle Spieler haben die Reisen mit ihren Nationalmannschaften verletzungsfrei überstanden. Somit fehlen weiterhin einzig Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Lucas Hernandez (Innenbandriss im Sprunggelenk) langfristig. Zudem muss David Alaba passen, weil seine Freundin ein Kind erwartet.

#ShakeWho! 📱



Schüttelt euer Handy und sagt uns, wen ihr seht! 😉🔍 pic.twitter.com/3BuhcZwNaP — FC Bayern München (@FCBayern) November 19, 2019

Für das -Spiel gegen Fortuna Düsseldorf musste der FC Bayern München auf Innenverteidiger Jerome Boateng verzichten. Der ehemalige deutsche Nationalspieler sah in der Bundesliga bei der 1:5-Pleite gegen Eintracht Frankfurt (zum Spielbericht) die Rote Karte und wurde daraufhin für zwei Spiele gesperrt. In der Champions League ist Boateng allerdings spielberechtigt, er könnte in der Startelf stehen.

Auf der Trainerposition soll es derweil mindestens bis zum Ende der Hinrunde Ruhe geben. Hansi Flick wird bis Weihnachten auf jeden Fall den FC Bayern München trainieren. Auch in der Mannschaft genießt er hohe Anerkennung. "Flick hat uns neues Leben eingehaucht", lobte Bayern-Stürmer Robert Lewandowski.

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Die voraussichtliche FCB-Aufstellung

Die Startelf: Neuer - Pavard, Martinez, Boateng, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Neuer - Pavard, Martinez, Boateng, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski. voraussichtlich auf der Bank: Ulreich - Coutinho, Cuisance, Perisic, Goretzka, Tolisso.

Ulreich - Coutinho, Cuisance, Perisic, Goretzka, Tolisso. Nicht dabei: Süle (Kreuszbandriss), Hernandez (Innenbandriss), Alaba (nicht mitgereist)

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Die Aufstellung im Hinspiel

Auftakt geglückt: Der FC Bayern München und Roter Stern Belgrad standen sich bereits am 1. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegenüber. Der deutsche Rekordmeister siegte dabei souverän mit 3:0. Die Treffer für die Bayern erzielten Kingsley Coman, Robert Lewandowski und Thomas Müller.

Die FCB-Startelf: Neuer - Hernandez, Pavard, Süle, Kimmich - Tolisso, Thiago - Perisic, Coutingo, Coman - Lewandowski.

Die Belgrad-Startelf: Borjan - Jander, Degenek, Milunovic, Gobeljic - Canas, Jovancic - van La Parra, Marin, Garcia - Pavkov

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Die FCB-Aufstellung in den bisherigen Champions-League-Spielen

Was für ein legendäres Spiel: Am zweiten Spieltag der Champions League besiegte der FC Bayern München die Mannschaft von Tottenham Hotspur beeindruckend mit 7:2. Ohnehin ist der deutsche Rekordmeister in der Gruppenphase der Königsklasse noch ohne Punktverlust. Auch die beiden Spiele gegen Olympiakos Piräus konnten die Bayern jeweils mit 3:2 und mit 2:0 für sich entscheiden.

Die Startelf: Neuer - Alaba, Boateng, Süle, Pavard - Tolisso, Kimmich - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski.

Die Startelf: Neuer - Alaba, Hernandez, Pavard, Kimmich - Martinez, Thiago - Gnabry, Coutinho, Müller - Lewandowski.

Die Startelf: Neuer - Davies, Alaba, Martinez, Pavard - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Die FCB-Aufstellung in den letzten drei Bundesliga-Spielen

Seitdem Hansi Flick das Traineramt beim FC Bayern München übernommen hat, scheint es beim deutschen Rekordmeister wieder zu laufen. Mit 4:0 bezwang der FCB im Topspiel der Bundesliga die Mannschaft von Borussia Dortmund deutlich. Zuvor setzte es allerdings eine bittere Pleite gegen Eintracht Frankfurt, nach der Niko Kovac entlassen wurde. Das Duell mit Union Berlin hatte der ehemalige Bayern-Coach noch knapp gewonnen.

Die Startelf: Neuer - Davies, Alaba, Martinez, Pavard - Kimmich - Coman, Goretzka, Müller, Gnabry - Lewandowski.

Die Startelf: Neuer - Davies, Alaba, Boateng, Pavard - Thiago, Kimmich - Gnabry, Coutinho, Müller, Lewandowski.

Die Startelf: Neuer - Davies, Boateng, Pavard, Kimmich - Thiago - Perisic, Coutinho, Müller, Coman - Lewandowski.

Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München: Die Bilanz beider Teams

Roter Stern Belgrad 6 Duelle FC Bayern München 2 Siege 3 1 Unentschieden 1 3 Niederlagen 2 9 Tore 13

Wer zeigt / überträgt Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München? Die Übertragung der Champions League im Überblick