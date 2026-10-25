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Santos v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Andreas Königl

Rote Karte! Neymar sorgt für erneuten Skandal und beschimpft Gegenspieler

Brasilien 1
Neymar
Santos - Bahia
Santos
Bahia
R. Nestor

Neymar hat beim Spiel gegen Bahia mal wieder für einen Eklat inklusiver Roter Karte gesorgt. Anschließend erhob er schwere Vorwürfe.

Auslöser der ganzen Geschichte beim Spiel des FC Santos war ein harter Zweikampf zwischen dem brasilianischen Superstar und Gegenspieler Rodrigo Nestor, wobei Neymar mit dem unnötigen Einsteigen seines Gegenübers nicht Einverstanden war und den Ball nach ihm warf – dafür sah er nach einer guten halben Stunde zunächst die Gelbe Karte.

Beide Kontrahenten diskutieren wild miteinander, wobei Neymar sich sogar mit Bahia-Trainer Rogerio Ceni anlegte und ihn schubste. Kurz vor Anpfiff der zweiten Halbzeit hatten sich die Gemüter aber offenbar immer noch nicht beruhigt und Neymar wurde die sogenannte Vinicius-Junior-Regel zum Verhängnis.

Seit dem Vorfall mit Gianluca Prestianni im Champions-League-Duell gegen Vini Jr., wobei der Benfica-Star den Real-Schützling unter vorgehaltener Hand rassistisch beleidigt haben soll, hat die FIFA eine Regel eingeführt, wonach ein Spieler, der seinen Mund bedeckt, mit der Roten Karte vom Platz gestellt werden darf.

Diese Regel kam nicht nur bei der WM zum Einsatz, sondern auch in der brasilianischen Liga. Und nachdem Neymar diese Geste beim Diskutieren mit Nestor anwandte, wurde er nach kurzer VAR-Überprüfung folgerichtig vom Platz gestellt – nachdem eben jener Nestor den Schiedsrichter auf Neymars Vergehen aufmerksam gemacht hatte.

In der Folge brannten Neymar die Sicherungen dann endgültig durch, wobei er auf seinen Gegenspieler losgehen wollte und nur mit Müh und Not zurückgehalten werden konnte. Nach der Partie entschuldigte sich der 34-Jährige immerhin bei den Santos-Fans für seiner Verhalten, erhob auf Instagram aber schwere Vorwürfe gegen Nestor.

Was hat Neymer über den Eklat mit Nestor und seiner Roten Karte gesagt?

"Was Nestor mir heute angetan hat, ist eine sehr ernste Sache. Diese Regel wurde gegen Rassismus eingeführt, und er wollte sich im Spiel einen Vorteil verschaffen, weil ich meine Hand vor den Mund gehalten habe - ich habe kein Wort zu ihm gesagt," schimpfte er.

Zwar räumte Neymar Beschimpfungen ein, was im Fußball auch normal sei. "Aber was er getan hat, ist sehr ernst. Wenn es eine Regel gegen Rassismus ist, wie kann er dann so etwas tun? Es ist surreal, ich bin traurig über das, was passiert ist. Er war wirklich sehr hinterhältig, ehrlich gesagt."

Gleichzeitig verspottete er seinen Gegner auch noch aufgrund eines Interviews, welches er nach der Partie zu den Vorfällen gegeben hatte. "Was für ein Vorbild will er denn sein? Er hat von Anstand gesprochen, ich bin auch anständig, aber ich bin ein Mann – was du getan hast, tut man einfach nicht", klagte er.

"Ich habe einem Idioten die Gelegenheit gegeben, sich zu zeigen. Danke, Nestor, ich werde ruhig schlafen können, aber du mit deinen hinterhältigen Spielchen – das wird dir nicht gelingen", schloss er sein Statement ab.

Häufig gestellte Fragen

Neymar ist offensiv fast überall einsetzbar. Meist beginnt er auf dem linken Flügel – dort kennt man ihn, dort fühlt er sich wohl. Mit Ball am Fuß zieht er gerne nach innen, nimmt Tempo auf, sucht das Dribbling oder den Abschluss. Je nach Spielverlauf rückt er aber auch mal ins Zentrum – als hängende Spitze, kreative Neun oder Verbindungsspieler hinter den Spitzen.

Geboren wurde Neymar, mit vollem Namen Neymar da Silva Santos Junior, am 5. Februar 1992 in Mogi das Cruzes, einer Stadt im Bundesstaat Sao Paulo. Genau dort hat alles angefangen – Bolzplatz, Jugendverein, erste Schritte Richtung Profifußball.

Beim FC Santos trägt Neymar wieder die Nummer 10, so wie er sie bei Paris oder Al-Hilal inne hatte. Auch in der Nationalelf lief der Offensivspieler viele Jahre lang mit der prestigeträchtigen Rückennummer auf. Beim FC Barcelona und in seiner Anfangszeit bei Santos spielte er noch mit der 11.

Offiziell ist er 1,75 Meter groß. Manche Quellen geben auch 1,74 an – aber das ist im Profibereich kaum ein Thema. Auf dem Platz zählt, wie man sich bewegt – und da wirkt er oft größer, als es das Maßband hergibt.

Sein Gewicht liegt irgendwo zwischen 64 und 68 Kilogramm. Je nachdem, ob Saisonstart, Reha-Phase oder Hochform. Solche Schwankungen sind im Spitzensport völlig normal – vor allem bei Offensivspielern.

Meist wird EU 41 oder US 8 bis 8,5 genannt. Es gibt Hinweise, dass er bewusst etwas kleinere Schuhe trägt – für ein besseres Ballgefühl.

Rechts ist sein starker Fuß – Freistöße, Dribblings, Abschlüsse. Trotzdem: Neymar ist kein Einbeiniger. Auch mit links gelingt ihm vieles, was andere nicht mal mit ihrem starken Fuß schaffen.

Begonnen hat er bei Portuguesa Santista. Schon früh wechselte er dann zum FC Santos – dem Verein, mit dem er Profi wurde und den er später als Weltstar verließ. Und genau dort ist er nun zurück – seit dem 31. Januar 2025, mit einem Vertrag bis Ende 2026.

Aktuell lebt er in Brasilien, nahe Sao Paulo – in der Nähe des Trainingszentrums von Santos. Zusätzlich besitzt er Häuser in Paris, Riad, Dubai und an der brasilianischen Küste. Wo er gerade ist, hängt vom Kalender ab – und von der Familie, dem Verein, den Sponsoren und der Reha.

Seine Sammlung ist groß – und teuer: Ferrari, Porsche, Audi R8 Spyder, Maserati. Dazu kommen ein Privatjet und mehrere Helikopter. In Brasilien nutzt er oft einen SUV, je nach Anlass auch ein sportliches Coupe. Alles da – die Auswahl ist nicht klein.

Deutsch spricht er nicht. Seine Sprachen: Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Englisch. Alles hat er sich im Lauf seiner Karriere angeeignet – je nach Verein und Land, in dem er gespielt hat.

Neymar ist Vater von vier Kindern. Sein erster Sohn Davi Lucca kam 2011 zur Welt. Danach folgte Tochter Mavie im Jahr 2023, aus der Beziehung mit Bruna Biancardi. 2024 wurde Tochter Helena geboren, deren Mutter Kimberlly ist.

Und schließlich kam – je nach Quelle Ende 2024 oder Anfang 2025 – Tochter Mel zur Welt, ebenfalls mit Bruna Biancardi. Die exakten Daten schwanken je nach Berichterstattung ein wenig.

Bruna Biancardi – sie ist aktuell an seiner Seite. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, kennen sich seit Jahren, hatten Höhen und Tiefen. Derzeit leben sie wieder zusammen in Brasilien.

In seiner Zeit bei Al-Hilal soll er rund 150 Millionen Euro im Jahr verdient haben – netto. Auch nach dem Wechsel zu Santos ist sein Vermögen gewaltig: geschätzt mehr als 400 Millionen Euro. Dazu kommen Sponsorenverträge mit Puma, Red Bull, Konami und Co. – Neymar ist längst auch ein Business.

Die Liste ist lang: Champions-League mit dem FC Barcelona (2015), Copa Libertadores mit Santos (2011), Meister in Spanien, Frankreich, Saudi-Arabien. Olympia-Gold 2016, Confed-Cup 2013, diverse Pokalsiege. Jetzt, mit 34, will er mit Santos vielleicht noch einen letzten Titel in der Heimat holen.

Den Titel selbst hat er nie geholt – aber er war nah dran. 2015 und 2017 stand er auf dem Podium, jeweils als Dritter. Mehrmals wurde er nominiert – aber der ganz große Wurf blieb aus.

Auch beim FIFA-Weltfußballer reichte es noch nicht zum ersten Platz. Er war regelmäßig nominiert, stand mehrfach auf den Shortlists – doch am Ende landete immer jemand anderes ganz oben.

Neymar, klar – oder einfach "Ney". Auf dem Trikot steht seit Jahren "Neymar Jr." – das hat sich eingebrannt. Mehr braucht es nicht. Sein Name allein ist längst ein Begriff. Weltweit.

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