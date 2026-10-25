Rote Karte! Neymar sorgt für erneuten Skandal und beschimpft Gegenspieler

Auslöser der ganzen Geschichte beim Spiel des FC Santos war ein harter Zweikampf zwischen dem brasilianischen Superstar und Gegenspieler Rodrigo Nestor, wobei Neymar mit dem unnötigen Einsteigen seines Gegenübers nicht Einverstanden war und den Ball nach ihm warf – dafür sah er nach einer guten halben Stunde zunächst die Gelbe Karte.

Beide Kontrahenten diskutieren wild miteinander, wobei Neymar sich sogar mit Bahia-Trainer Rogerio Ceni anlegte und ihn schubste. Kurz vor Anpfiff der zweiten Halbzeit hatten sich die Gemüter aber offenbar immer noch nicht beruhigt und Neymar wurde die sogenannte Vinicius-Junior-Regel zum Verhängnis.

Seit dem Vorfall mit Gianluca Prestianni im Champions-League-Duell gegen Vini Jr., wobei der Benfica-Star den Real-Schützling unter vorgehaltener Hand rassistisch beleidigt haben soll, hat die FIFA eine Regel eingeführt, wonach ein Spieler, der seinen Mund bedeckt, mit der Roten Karte vom Platz gestellt werden darf.

Diese Regel kam nicht nur bei der WM zum Einsatz, sondern auch in der brasilianischen Liga. Und nachdem Neymar diese Geste beim Diskutieren mit Nestor anwandte, wurde er nach kurzer VAR-Überprüfung folgerichtig vom Platz gestellt – nachdem eben jener Nestor den Schiedsrichter auf Neymars Vergehen aufmerksam gemacht hatte.

In der Folge brannten Neymar die Sicherungen dann endgültig durch, wobei er auf seinen Gegenspieler losgehen wollte und nur mit Müh und Not zurückgehalten werden konnte. Nach der Partie entschuldigte sich der 34-Jährige immerhin bei den Santos-Fans für seiner Verhalten, erhob auf Instagram aber schwere Vorwürfe gegen Nestor.

Was hat Neymer über den Eklat mit Nestor und seiner Roten Karte gesagt?

"Was Nestor mir heute angetan hat, ist eine sehr ernste Sache. Diese Regel wurde gegen Rassismus eingeführt, und er wollte sich im Spiel einen Vorteil verschaffen, weil ich meine Hand vor den Mund gehalten habe - ich habe kein Wort zu ihm gesagt," schimpfte er.

Zwar räumte Neymar Beschimpfungen ein, was im Fußball auch normal sei. "Aber was er getan hat, ist sehr ernst. Wenn es eine Regel gegen Rassismus ist, wie kann er dann so etwas tun? Es ist surreal, ich bin traurig über das, was passiert ist. Er war wirklich sehr hinterhältig, ehrlich gesagt."

Gleichzeitig verspottete er seinen Gegner auch noch aufgrund eines Interviews, welches er nach der Partie zu den Vorfällen gegeben hatte. "Was für ein Vorbild will er denn sein? Er hat von Anstand gesprochen, ich bin auch anständig, aber ich bin ein Mann – was du getan hast, tut man einfach nicht", klagte er.

"Ich habe einem Idioten die Gelegenheit gegeben, sich zu zeigen. Danke, Nestor, ich werde ruhig schlafen können, aber du mit deinen hinterhältigen Spielchen – das wird dir nicht gelingen", schloss er sein Statement ab.