Kommt Drittligist Rot-Weiss Essen der erneuten Teilnahme am DFB-Pokal heute einen Schritt näher? Im Viertelfinale des Landespokals Niederrhein muss RWE am Sonntag (15. November) um 15 Uhr bei Oberligist Ratingen 04/19 ran.

Hier bei GOAL bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Pokalspiels Ratingen vs. Essen heute live im Stream und TV.

Rot Weiss Essen heute live sehen: Wo läuft RWE bei Ratingen 04/19 (Landespokal) im Livestream und live im TV?

Gute Nachricht für alle Fans von Rot-Weiss Essen: Wer heute nicht live im Stadion ist, kann sich den Auftritt des Tabellendritten der 3. Liga im Landespokal dennoch live anschauen.

Bei der Streamingplattform LEAGUES gibt es nämlich einen Livestream zu Ratingen vs. Essen, mittels dem Ihr die Partie am Sonntagnachmittag in voller Länge live verfolgen könnt. Kostenlos ist das allerdings nicht möglich, stattdessen müsst Ihr Euch bei LEAGUES zunächst kostenpflichtig einen Zugang zu dem Stream sichern.

Nächste Spiele VEL Deutschland 3 Liga 08:00 ESN

Eine Übertragung des Duells zwischen Ratingen und Essen live im Free-TV oder im kostenlosen Livestream gibt es derweil nicht. Auch der Regionalsender WDR hat die Partie nicht live im Programm.

Getty Images

Essen will den Niederrhein-Pokal diese Saison das fünfte Mal in Folge gewinnen und damit auch kommende Spielzeit wieder im DFB-Pokal vertreten sein. Dort hat der Drittligist in der 1. Runde 2026/27 für eine Überraschung gesorgt, bezwang Ende August Zweitligist FC St. Pauli mit 2:0.

In Runde zwei steuerten die Essener, die in der Liga vom Aufstieg in die Zweitklassigkeit träumen, kürzlich gegen Bundesliga-Topteam RB Leipzig sogar auf eine Sensation zu, führten lange mit 1:0. Erst in der Schlussphase drehte der Champions-League-Teilnehmer aus Leipzig die Partie doch noch und gewann schließlich knapp mit 2:1.

Rot Weiss Essen heute live sehen: Wo läuft RWE bei Ratingen 04/19 (Landespokal) im Livestream und live im TV? Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Rot Weiss Essen heute live sehen: Wo läuft RWE bei Ratingen 04/19 (Landespokal) im Livestream und live im TV? Wichtige Informationen zur Übertragung