Rot Weiss Essen heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs. RWE live im TV und Livestream?

In der 3. Liga empfängt VfB Stuttgart II den Tabellendritten RW Essen. Für den Gast aus dem Ruhrgebiet geht es um weit mehr als drei Punkte – Essen kämpft weiter um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Die Stuttgarter Reserve ist als 14. der Tabelle jenseits von Gut und Böse und kann die Saison austrudeln lassen.

RW Essen reist mit einer gemischten Bilanz aus den letzten Wochen an, hat aber über die gesamte Saison hinweg gezeigt, dass diese Mannschaft zur Spitzengruppe gehört. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze macht jeden Ausrutscher teuer.

Die bisherigen Duelle zwischen beiden Teams in dieser Saison verliefen ausgeglichen – ein Muster, das sich auch diesmal fortsetzen könnte. Stuttgarts Nachwuchstruppe ist bekannt dafür, technisch anspruchsvollen Fußball zu spielen, auch wenn die Ergebnisse zuletzt ausblieben.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und RW Essen beginnt am 02.05.2026, 16:30.

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Das Spiel zwischen VfB Stuttgart II und RW Essen wird live bei MagentaSport übertragen. Alle TV-Kanal- und Live-Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit VfB Stuttgart II gegen RW Essen

VfB Stuttgart II vs RW Essen: Aufstellungen

Zu VfB Stuttgart II liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Auch eine voraussichtliche Aufstellung wurde nicht kommuniziert. Aktuelle Neuigkeiten werden ergänzt, sobald sie näher am Spieltag vorliegen.

Auch für RW Essen sind keine Ausfälle oder Suspendierungen gemeldet. Eine projizierte Startelf liegt ebenfalls nicht vor. Weitere Informationen zur Aufstellung werden zeitnah nachgereicht.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

VfB Stuttgart II kommt mit einer schwachen Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Ligaspielen holte die Mannschaft nur einen Sieg, bei zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen TSV Havelse und auch das 1:3 gegen Alemannia Aachen zeigte die Anfälligkeit der Stuttgarter in der Defensive. Immerhin gelang zuvor ein 3:1-Erfolg gegen Jahn Regensburg. Insgesamt traf Stuttgart in diesen fünf Spielen zehnmal, kassierte aber ebenfalls zehn Gegentore – eine Bilanz, die die Probleme auf beiden Seiten des Platzes verdeutlicht.

RW Essen präsentiert sich wechselhafter, als es der Tabellenplatz vermuten lässt. Drei Siege stehen zwei Niederlagen gegenüber. Das 4:1 gegen Ingolstadt und das 3:1 auswärts in Schweinfurt zeigen die Offensivstärke des Teams. Zuletzt gab es jedoch eine 1:2-Niederlage gegen Saarbrücken und ein 3:5-Debakel in Cottbus. Essen erzielte in den fünf Spielen zwölf Tore, ließ aber auch neun zu – die Defensive bleibt eine Variable.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung beider Teams fand im Dezember 2025 statt: RW Essen und VfB Stuttgart II trennten sich in der 3. Liga mit 1:1. Auch die beiden vorangegangenen Duelle endeten remis – ein 1:1 im Mai 2025 und ein 2:2 im Dezember 2024. Alle drei bekannten Aufeinandertreffen blieben ohne Sieger, was dieser Partie eine besondere Note verleiht: Beide Mannschaften kennen sich gut, ohne dass eine Seite bislang die Oberhand gewinnen konnte.





VfB Stuttgart II vs RW Essen: Die Tabellen

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