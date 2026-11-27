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Wann ist Anstoß bei RW Essen gegen Hoffenheim II?

Rot-Weiss Essen empfängt in der 3. Liga die TSG Hoffenheim II. Wann und wo gespielt wird, bestätigen die Ansetzungsdaten bislang nicht, die Angaben zu Anstoßzeit und Spielort ergänzen wir, sobald sie vorliegen.

Essen geht mit viel Rückenwind in die Partie. Das Team von Uwe Koschinat gewann zuletzt mit 3:0 beim SC Verl und hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele für sich entschieden.

Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:2 im DFB-Pokal gegen RB Leipzig. In der Liga steht RWE auf Tabellenplatz drei und gehört damit zur Spitzengruppe.

Hoffenheim II reist ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis an. Die Mannschaft von Stefan Kleineheismann schlug Preußen Münster zuletzt klar mit 4:0.

Die Bilanz der Hoffenheimer bleibt dennoch wechselhaft. Auf Siege bei den Würzburger Kickers und gegen Münster folgten Niederlagen gegen Viktoria Köln und Waldhof Mannheim. Die Reserve der TSG liegt auf Rang sechs.

Wer das Duell verfolgen möchte, findet hier alle Informationen zu TV-Sender und Livestream.

Was war zuletzt bei RW Essen und Hoffenheim II los?

RW Essen holte aus den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und musste eine Niederlage hinnehmen (4-0-1). Zuletzt gewann Essen mit 3:0 beim SC Verl, davor mit 1:0 gegen Alemannia Aachen. Das Torverhältnis lautet 7:2, viermal blieb RWE ohne Gegentor.

Hoffenheim II steht bei drei Siegen und zwei Niederlagen (3-0-2). Zuletzt setzte sich das Team mit 4:0 gegen Preußen Münster durch, davor gewann es mit 1:0 bei den Würzburger Kickers. Dem stehen ein 1:4 gegen Waldhof Mannheim und ein 0:1 gegen Viktoria Köln gegenüber. Das Torverhältnis beträgt 8:6.

Wie stellen RW Essen und Hoffenheim II auf?

In welcher Form sind RW Essen und Hoffenheim II?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen beide Teams in der Tabelle?