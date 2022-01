Unangemeldeter Besuch im Krankenhaus: Wie Ronaldo und Zidane Freunde wurden

Zinedine Zidane und Ronaldo Nazario prägten einst als Teil der "Galacticos" eine Ära bei Real Madrid, bis heute verbindet die beiden eine innige Freundschaft. Was oftmals in Vergessenheit gerät: Das vertrauensvolle Verhältnis des Brasilianers und des Franzosen begann ursprünglich nicht etwa während der gemeinsamen Zeit in Madrid, sondern bereits Jahre zuvor.

"Alles begann kurioserweise, als ich bei Inter spielte.", verriet "Il Fenomeno" vor einigen Jahren in einem ESPN-Interview. Im November 1999 hatte sich der Stürmer erstmals eine schwere Verletzung zugezogen - ein Kreuzbandriss setzte ihn monatelang außer Gefecht.

Unerwarteterweise stattete Zidane, der damals für Juve kickte, seinem Ligarivalen einen Besuch ab: "Er kam, ohne ein Wort mit mir gewechselt zu haben, extra nach Paris, um mich im Krankenhaus zu besuchen. So wurden wir Freunde."

Ronaldo über Zidane: "Er war magisch"

In der Folge lernten sie sich näher kennen und ab 2002 machten die beiden schließlich auch auf dem Rasen gemeinsame Sache, als Real-Präsident Florentino Perez den Brasilianer zu den Königlichen lotste und mit "Zizou", der bereits ein Jahr zuvor verpflichtet worden war, vereinte. Vier Spielzeiten lang standen sie anschließend gemeinsam für die Blancos auf dem Platz.

Bis heute schwärmt Ronaldo von den Fähigkeiten seines kongenialen Partners: "Ich habe mit ihm gespielt und trainiert und kann einfach nur sagen: Er war magisch. Die pure Eleganz und Klasse. Wie konnte er diese Dinge mit dem Ball nur anstellen? Es schien Musik zu sein, als würde er tanzen."

Doch auch außerhalb des Platzes teilte das Duo viele Gemeinsamkeiten - wie etwa das Wohltätigkeitsengagement bei den Vereinten Nationen: "Wir kämpften gegen die Armut und kamen auf die Idee, ein Benefizspiel auszutragen. 13 Jahre lang trugen wir das berühmte Spiel 'Ronaldos Freunde' gegen 'Zidanes Freunde' aus."