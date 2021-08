Lattenschießen ist nichts für Cristiano Ronaldo: "Ich schieße nur ins Tor"

Der Torhunger von Cristiano Ronaldo ist legendär. Wie ausgeprägt der Portugiese hinter jedem Treffer her ist, zeigte sich während seiner Real-Zeit.

HINTERGRUND

Mit einem simplen Lattenschießen lassen sich beim Fußball viele Dinge regeln: Man legt den Ball auf die Strafraummarkierung und von dort aus muss der Ball an das Quergestänge gekickt werden. In den unteren Spielklassen muss dann der Verlierer vielleicht den Platz nach dem Training aufräumen oder Liegestütze machen – aber bei den Profis läuft die Sache meist anders.

Es geht dann um Geld. So auch bei Real Madrid, wie ein Insider nun The Athletic verriet. Besonders beliebt war das Lattenschießen in der Saison 2015/16, als Rafa Benitez die Königlichen für ein halbes Jahr mehr schlecht als recht durch die Spielzeit steuerte. Denn zum Team von Benitez gehörte und gehört Antonio Gomez, der sein Assistent und Analyst ist. Gomez war während seiner Karriere als Mittelfeldspieler selbst für Real und Sevilla aktiv – und mit einer guten Technik ausgestattet.

Gomez nimmt den Real-Spielern Geld ab

"Er ist sehr gut beim Lattenschießen", verriet der Informant The Athletic. "Bei Real Madrid hat er die Spieler immer zum Duell herausgefordert und ihnen Geld abgenommen", ergänzte er. Gegen die größten Stars setzte sich Gomez durch und ärgerte damit die Spieler des damaligen Kaders. "Einmal hat er nach dem Training ein Turnier mit Toni Kroos, Sergio Ramos und Luka Modric gemacht und jedem von ihnen mehrere Hundert Euro abgenommen."

Durch seine Erfolge angestachelt versuchte Gomez auch bei Cristiano Ronaldo sein Glück. "Ronaldo hat bei dem Turnier zugeschaut. Gomez wollte ihn auch herausfordern und hat zu ihm rübergeschrien. Aber Ronaldo hat gesagt 'Ich bin Cristiano Ronaldo, ich schieße nur ins Tor."

Diese Antwort kam bei dem Umstehenden bestens an. "Alle haben gelacht. Aber Gomez behauptet seitdem, dass Ronaldo wusste, dass er nicht gegen ihn gewinnen kann", so die Athletic-Quelle.