Bericht: Brasilien-Legende Ronaldinho meidet öffentliche Auftritte und schickt Doppelgänger zu den Fans

Aufgrund der anhaltenden Probleme mit der Justiz meidet Ronaldinho die Öffentlichkeit. Deshalb schickt er neuerdings ein Double zu den Fans.

Der ehemalige Barcelona-Star Ronaldinho hat nach einem Hallenfußball-Spiel am vergangenen Sonntag in Sao Paulo einen Doppelgänger zu den Fans geschickt. Wie brasilianische Medien berichten, meidet der 38-Jährige derzeit öffentliche Auftritte aufgrund von Problemen mit der brasilianischen Staatsanwaltschaft.

Umgehend nach Abpfiff des besagten Spiels war der Brasilianer offenbar aus der Halle verschwunden und schickte daraufhin ein Double zu den anwesenden Fans, um für Autogramme und Fotos zur Verfügung zu stehen.

Ronaldinho utiliza a su doble para firmar autógrafos.



El brasileño evitó a la prensa para no hablar de sus problemas fiscales.



El exjugador hizo un partido de exhibición en Sao Paulo. pic.twitter.com/ofhJSB6LsQ 10. Dezember 2018

Ronaldinho: Brasilianische Behörden beschlagnahmen Luxuskarossen

Ronaldinho und sein Bruder Roberto Assis waren zuletzt in die Schlagzeilen geraten, nachdem die beiden ohne Genehmigung eine Zuckermühle in einem Naturschutzgebiet errichten hatten lassen. Die veranschlagte Geldstrafe in Höhe von rund zwei Millionen Euro wurde bisher nicht beglichen.

Deshalb wurden bereits die Ausweise der beiden Brüder konfisziert und mehrere Luxuswagen beschlagnahmt.