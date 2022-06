Ronaldinho Crossbar Challenge: War das Video echt oder ein Fake? Alle Infos zum legendären Werbespot von Nike

Es war eines der ersten viralen Video-Hits und irritiert auch heute noch Fans: GOAL erklärt, was es mit dem Werbevideo von Ronaldinho auf sich hat.

Er ist einer der populärsten Fußballspieler aller Zeiten: Ronaldinho beeinflusste mit seinen Dribblings und seinem Feingefühl Millionen von Fußballfans auf der ganzen Welt. Auch abseits des Platzes war er eine schillernde Figur - unvergessen ist für viele das Werbevideo mit den zahlreichen Lattentreffern.

Zugegeben: Das Video ist schon etwas älter. Ende Oktober 2005 wurde die Werbung das erste Mal ausgestrahlt, 16 Jahre ist das also schon her! Doch sind wir mal ganz ehrlich: War das Video wirklich echt?

Ronaldinho hat in seiner Karriere einige aberwitzige Aktionen und Dribblings gezeigt - aber war der Fußballmagier wirklich dazu imstande, auf Abruf mehrfach aus großer Distanz die Kugel an die Latte zu bolzen? GOAL wirft einen Blick auf die Echtheit des Videos.

Ronaldinho Crossbar Challenge: Echt oder Fake? Alle Infos zum legendären Tiempo-Werbespot von Nike

Klar - bevor wir uns anschauen, ob das Video echt ist oder nicht, wollen wir uns genauer anschauen, was dabei passiert. Los geht es mit Eric Cantona, der in einem mysteriösen, abgedunkelten Raum sitzt und in einen goldenen Aktenkoffer schaut.

Diese schließt er dann, woraufhin in ein Stadion geschnitten wird. Ronaldinho sitzt lässig auf dem Boden, ein Mann bringt ihm den Koffer. Was man daraufhin erkennt: Im Koffer ist ein Paar der neuen Nike-Fußballschuhe in Weiß und Gold.

Vier ansatzlose Lattentreffer in Folge! War das Nike-Commercial echt?

Etwa eine Minute lang schaut man sich dem ehemaligen Gewinner des Ballon d'Ors dabei zu, wie er sich die Schuhe bindet - dann geht der Zauber erst so richtig los. Ronaldinho schnappt sich einen Fußball und hält diesen hoch. Ohne den Ball einmal auf den Boden titschen zu lassen läuft Ronaldinho von der Seitenlinie bis mittig vor den Sechzehner.

Hier beginnt der strittige Part - jetzt wird es nämlich spektakulär: Vier Mal hintereinander schießt Ronaldinho mit voller Wucht gegen die Latte des Tores, welches in einer Entfernung von 15 bis 20 Metern steht. Jedes Mal kommt der Ball genau zu Ronaldinho zurück, der ihn kurz anhebt und die Kugel dann wieder an die Latte befördert.

Hochhalten, Lattenschießen, Balancieren: Ronaldinho begeistert(e) Jung und Alt

Zum Abschluss kriegt man noch einen weiteren Leckerbissen serviert, da der Brasilianer den Ball mehrere Sekunden lang auf seinem Scheitel balanciert. Dann geht's für Gaucho zurück zum ominösen Koffer und dem Mann, der ihm die Schuhe brachte.

Nike lud das Video unter anderem auf seinen Nike Soccer YouTube-Kanal hoch, mit dem Namen "Brazilian Ping Pong". Generell war es eines der ersten Hits auf der damals jungen Plattform YouTube, so gehen viele davon aus, dass das Video das erste war, was auf der Plattform jemals eine Millionen Klicks erreichte.

Von wegen echt: Die Crossbar Challenge von Ronaldinho war fake!

An dieser Stelle kommt aber die große Beichte: Die Werbung ist nicht echt - zumindest ist nicht alles so schön ungeschnitten und am Stück passiert, wie es zu sehen ist. Auch wenn After Effects, Final Cut und der gute alte Windows Movie Maker damals noch nicht auf dem gleichen Level waren wie heute - bearbeitet ist der Spaß trotzdem.

Die bei Nike sind aber logischerweise nicht allzu blöd - sonst stände das Unternehmen auch nicht da, wo es heute ist. Es wurde nämlich angedeutet, dass das Video echt sei - und das spaltete die Meinungen damals natürlich. Doch unabhängig davon, welcher Meinung man war: Das Video musste man sich dafür erst einmal anschauen! So wurde die Werbung zu der Zeit sehr populär, weil Fußballanhänger:innen sich dazu ihre Meinung bilden wollten.

ich hab mich hier nicht angemeldet um mit irgendwelchen userInnen stress anzufangen sondern um auszudiskutieren ob ronaldinho wirklich vier mal hintereinander die latte getroffen hat pic.twitter.com/CpzG1W5Fxa — Ferrarie van Lent (@ferrarievanlent) December 30, 2020

Dabei gab es einige, die dachten, dass das nicht geschnitten war: Angesichts der Schönheit von Ronaldinhos Fußball und Fähigkeiten auf dem Rasen glaubten viele (und glauben vielleicht immer noch), dass er dazu mehr als fähig war. Das Video ist ja auch von 2005 - also dem Jahr, in dem er als Weltfußballer ausgezeichnet wurde.

Schuhe aus echtem Gold? Das ist an den Gerüchten zu Ronaldinho dran!

Die Schuhe, die Ronaldinho in dem Video trug, waren die allerersten Tiempo Air Legend 1, die speziell für Ronaldinho hergestellt wurden und die Nummer 10 trugen. Diese waren Weiß und Gold - letzteres sorgte noch für weitere wilde Spekulationen:

Es kursierten nämlich Gerüchte, dass die Zunge dieser speziellen Schuhe aus echtem 24-karätigem Gold bestanden, was jedoch nie von Nike bestätigt wurde. Und weiteres Trivia: 1000 Exemplare der Tiempo wurden im Jahr 2018 als überarbeitete Version hergestellt, 80 Prozent der Schuhe stimmten noch mit dem Original überein.