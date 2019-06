Berater bestätigt: Inter Mailand will Manchester Uniteds Romelu Lukaku verpflichten

Die Nerazzurri wollen sich im Sturm neu aufstellen und ManUniteds Romelu Lukaku zur neuen Saison unter Vertrag nehmen.

Serie-A-Spitzenverein zeigt konkretes Interesse am belgischen Nationalspieler Romelu Lukaku von . Das bestätigte Federico Pastorello, der Berater des Stürmers am Dienstag. Gefragt, ob Inter sich aktiv um einen Transfer Lukakus bemühe, sagte Pastorello: "Ja. Und er (Lukaku, Anm. d. Red.) hat öffentlich über seine Pläne und Wünsche gesprochen. Wir werden nun sehen, was passiert."

Lukaku, der vertraglich noch bis 2022 an den englischen Rekordmeister gebunden ist, flirtet seit Wochen mit einem Wechsel nach Italien. Unter anderem bezeichnete er den neuen Inter-Coach Antonio Conte als "besten Trainer der Welt" und erklärte, er rechne mit einem "ereignisreichen Sommer". Er legte nach: "Mit Blick auf meine Zukunft habe ich eine Entscheidung getroffen, die ich aber aus Respekt vor Manchester United nicht öffentlich verraten kann."

Inter: ManUnited fordert mindestens 70 Millionen für Romelu Lukaku

Es deutet alles daraufhin, dass seine Entscheidung das Streben nach einem Transfer zu Inter ist. Berater Pastorello jedenfalls glaubt, dass der spektakuläre Wechsel des 26-Jährigen über die Bühne gehen kann: "Lukaku ist (für Inter, Anm. d. Red.) ein Traum. Einer, der schwierig zu realisieren ist. Aber ich glaube, dass nichts unmöglich ist."

Knackpunkt im Poker um seinen Schützling dürfte die Ablöse werden. Während United angeblich unterhalb von 70 Millionen Euro gar nicht verhandeln will, schwebt den Nerazzurri angeblich eher eine Summe um die 50 Millionen Euro vor.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Lukaku war im Sommer 2017 für knapp 85 Millionen Euro vom zu Manchester United gewechselt. Dort verlor er in der vergangenen Saison unter Ole Gunnar Solskjaer seinen Stammplatz im Sturmzentrum. 15 Tore und vier Assists gelangen ihm 2018/19 in 45 Pflichtspielen.