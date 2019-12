Romelu Lukaku: Cristiano Ronaldo sagte mir, die Serie A sei "die Liga mit der härtesten Defensive der Welt"

Romelu Lukaku trifft für Inter Mailand derzeit wie am Fließband - und das, obwohl die Serie A offenbar laut CR7 für Stürmer die härteste Liga ist.

Inter-Angreifer Romelu Lukaku hat verraten, dass Cristiano Ronaldo ihn vor der hohen Qualität der gewarnt hat. In einem Interview mit der New York Times erzählte der Belgier, dass der mehrmalige Weltfußballer die italienische Eliteliga für die Liga hält, in der man es als Stürmer weltweit am schwersten habe.

"Er sagte mir, dass das die Liga mit der härtesten Defensive der Welt ist", erklärte Lukaku und führte aus: "Er sagte, er hätte überall Tore geschossen, aber hier ist es ihm am schwersten gefallen. Und wenn Cristiano Ronaldo das für schwierig hält, dann muss es wirklich schwierig sein."

Romelu Lukaku von Inter: In der Serie A "ist es schwieriger als in "

Erst im vergangenen Sommer wechselte Lukaku für 65 Millionen Euro von zu den Nerazzurri. Obwohl die Premier League als die beste Liga der Welt gilt, hält der 26-Jährige die Serie A keineswegs für einen Rückschritt: "Es ist schwieriger als in England. Der Fußball ist dort intensiver, aber hier hat alles ein Spielmuster."

Nach einer durchwachsenen Zeit in Manchester läuft Lukaku bei Inter wieder zu Höchstleistungen auf. In der laufenden Saison kommt der Angreifer bereits auf zwölf Treffer und hat damit genauso viele Tore auf dem Konto wie in der gesamten letzten Saison bei United. Als Grund für seinen Lauf sieht Lukaku vor allem das neue Umfeld.

Lukaku über Zeit bei ManUnited: "Es hieß von Beginn an immer 'Ja, aber...'"

So fühlte sich der Stürmer in der abgelaufenen Spielzeit bei den Red Devils als Sündenbock behandelt. Er erklärte dazu: "Es hieß von Beginn an immer 'Ja, aber ...'. Ich habe im Europäischen Supercup gegen getroffen, aber eine Chance vergeben und sie sagten: 'Aber er hat die Chance verpasst.'"

Er führte aus: "Ich habe in meinem ersten Premier League-Spiel gegen West Ham ein Tor erzielt und ich hörte: 'Ja, aber ...'. Von da an fragte ich mich, wie es wohl weitergehen würde.“ Lukaku erklärte weiter, dass neben ihm auch Paul Pogba als Hauptverantwortlicher der United-Krise ausgemacht wurde.

Lukaku fühlte sich bei ManUnited als Sündenbock

Zudem seien seine Erfolge der Vergangenheit während seiner Zeit bei United in Vergessenheit geraten. "Acht Jahre wurden in einem Jahr bei United ausgelöscht. [Pogba und ich] wurden für den Absturz von Manchester United verantwortlich gemacht", sagte der Linksfuß enttäuscht.

2017 wechselte Lukaku für 84,7 Millionen Euro vom nach Nordengland. In zwei Jahren erzielte der Angreifer 42 Tore in 96 Spielen für die Red Devils. Trotz seiner guten Torausbeute stand Lukaku zum Ende seiner Zeit in Manchester stark in der Kritik.