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Women's Champions League
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Stadio Tre Fontane
team-logoServette
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Roma gegen Servette heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Roma - Servette
Roma
Servette
Women's Champions League

So seht ihr das Women's-Champions-League-Spiel zwischen Roma und Servette: Anstoßzeit und Team-News

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Women's Champions League - Spielwoche 4
Stadio Tre Fontane

Das Spiel wird live auf Disney+ übertragen. Mit einem Abonnement kann man auf den Dienst zugreifen und die Partie auf allen kompatiblen Geräten streamen.

Das Stadio Tre Fontane in Rom ist Schauplatz des Duells zwischen der AS Rom und Servette in der Women's Champions League. Die AS Rom will nach einem überzeugenden Saisonstart in der Serie A auch in Europa konstant auftreten.

Gianpiero Piovani kann auf eine Mannschaft bauen, die national in hervorragender Form ist. Vier Siege in den letzten fünf Spielen in Liga und Pokal belegen die Stabilität des Teams, das gegen hochkarätige Gegner starke Leistungen gezeigt hat.

Servette reist unter Cristian Toro Maspero nach einem wechselhaften Verlauf seiner Europapokalspiele nach Rom. Die Schweizerinnen wechselten in den vergangenen Wochen zwischen Glanzleistungen und Aussetzern. Daher ist schwer vorherzusagen, welches Gesicht die Mannschaft im Stadio Tre Fontane zeigen wird.

Die bisherigen Duelle sprechen für die Gastgeberinnen. Die AS Rom traf bereits in der Qualifikation zur Women's Champions League auf Servette und setzte sich beide Male souverän durch.

Servette steht vor einer schwierigen Aufgabe. Schweizer Mannschaften haben in der Vergangenheit allerdings bewiesen, dass sie auf europäischer Bühne überraschen können. Toro Maspero muss die richtigen Mittel finden, um eine AS Rom einzuschränken, die zu Hause nur selten Räume bietet.

Die Möglichkeiten, das Spiel live im TV und im Stream zu verfolgen, sind nachfolgend aufgeführt.

Team-News

Roma vs Servette Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • G. Piovani

Bei der AS Rom hat Gianpiero Piovani keine Ausfälle aufgrund von Verletzungen oder Sperren gemeldet. Die voraussichtliche Startelf ist noch nicht bekannt und wird in den Stunden vor dem Anpfiff aktualisiert.

Bei Servette hat Cristian Toro Maspero keine offiziellen Angaben zur Kadersituation gemacht. Auch hier werden die neuesten Informationen zum Aufgebot erst kurz vor dem Spiel verfügbar sein.

Aktuelle Form

ROM

ROM - Form

MIL
S4-2
JUV
S2-5
CHE
N2-0
NAP
S2-1
COM
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SER

SER - Form

PRA
N3-2
PRA
S3-0
OLL
N0-8
KÖG
N5-1
OUD
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
11/17
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Die AS Rom geht mit einer positiven Bilanz in die Europapokalpartie: vier Siege und eine Niederlage in den letzten fünf Spielen in der Serie A und der Women's Champions League. Zuletzt gab es in der Liga einen klaren 4:0-Sieg gegen Calcio Como 1907. Zuvor hatte die AS Rom Napoli Femminile mit 2:1 und Juventus mit 5:2 geschlagen und dabei ihre Torgefahr unter Beweis gestellt. Den einzigen Rückschlag gab es in der Women's Champions League beim 0:2 gegen Chelsea.

Servette kommt in den letzten fünf Partien, die allesamt in europäischen Wettbewerben stattfanden, auf zwei Siege und drei Niederlagen. Zuletzt gelang in der Women's Champions League ein 5:1-Sieg gegen Oud-Heverlee Leuven. Die Schweizerinnen kassierten allerdings deutliche Niederlagen gegen OL Lyon (0:8) und HB Køge (1:5). Insgesamt erzielten sie elf Tore und mussten 17 Gegentreffer hinnehmen.

Direkter Vergleich

Head to Head

RomaUnentschiedenServette
2
0
0
Women's Champions League Qualification
Servette badge
Servette
SER
2
Roma badge
Roma
ROM
7
END
Women's Champions League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
3
Servette badge
Servette
SER
1
END
10Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Das letzte Duell zwischen der AS Rom und Servette fand am 26. September 2024 statt. Damals gewann die AS Rom in der Qualifikation zur Women's Champions League auswärts bei den Schweizerinnen mit 7:2. Wenige Tage zuvor, am 18. September, hatte die AS Rom das Hinspiel zu Hause bereits mit 3:1 gewonnen. In den beiden erfassten Begegnungen siegte die AS Rom beide Male, erzielte zehn Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3300192+179
S
S
S
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
S
U
S
3
Arsenal LondonArsenal LondonARS
321062+47
S
U
S
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
S
U
S
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
S
S
N
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
U
S
U
7
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
312074+35
U
S
U
8
InterInterINT
311127-54
N
U
S
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
U
U
U
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
U
U
U
11
HB KögeHB KögeKÖG
3102510-53
N
S
N
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
N
N
S
13
ServetteServetteSER
3102614-83
S
N
N
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
U
U
N
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
N
U
N
16
BK HäckenBK HäckenBKH
301215-41
U
N
N
17
RomaRomaROM
301208-81
N
N
U
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
N
N
U
Qualification to 1/4 finals
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Tabelle der Women's Champions League liegt die AS Rom derzeit auf Platz 17, Servette auf Platz 13.

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