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Italien Serie A
team-logoAS Rom
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSassuolo
Ansehen auf DAZN
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Roma gegen Sassuolo heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

AS Rom - Sassuolo
AS Rom
Sassuolo
Italien Serie A

So seht Ihr das Serie-A-Spiel zwischen der Roma und Sassuolo: Anstoßzeit und Team-News

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crest
Italien Serie A - Spielwoche 11
Stadio Olimpico, Rome

Roma gegen Sassuolo wird live auf DAZN sowie koexklusiv bei Sky Sport und NOW übertragen. Nachfolgend findest du die verfügbaren Kanäle, auf denen du das Spiel verfolgen kannst.

Die Roma empfängt Sassuolo am Samstagabend des 11. Spieltags der Serie A 2026/27 im Stadio Olimpico in Rom. Roma will seine Position in der oberen Tabellenregion festigen.

Gasperini erwartet eine sofortige Reaktion auf die Aufholjagd von Manchester United im Old Trafford in der Champions League: Die Roma gab eine 2:0-Führung aus der Hand und verlor mit 2:3. Die Niederlage schmerzt, doch der Spielplan bietet umgehend die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Mit einem Sieg würde die Roma vorübergehend allein auf Platz zwei vorrücken, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Lazio und vor Inter. Es steht viel auf dem Spiel, und Roma weiß, dass sie sich vor eigenem Publikum keinen Ausrutscher erlauben darf.

Auf der anderen Seite reist Sassuolo in einer handfesten Krise an: vier Niederlagen in Folge mit 16 Gegentoren in diesem Zeitraum. Zuletzt gab es zu Hause ein 2:4 gegen die Fiorentina, ein Ergebnis, das Sassuolos Probleme in der Defensive verdeutlicht.

Aquilani muss auf Kapitän Domenico Berardi verzichten. Das ist ein schwerwiegender Ausfall für eine Mannschaft, die wieder Stabilität finden muss. Sassuolo steht auf Platz 17 und kämpft um Punkte für den Klassenerhalt.

Nachfolgend findest du alle Informationen dazu, wie du Roma gegen Sassuolo live im TV und im Stream verfolgen kannst.

Neuigkeiten zu den Teams

AS Rom vs Sassuolo Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
AS Rom crest
AS Rom
ROM
Aufstellung
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-3-3
Devis VásquezDevis VásquezD. GhilardiD. GhilardiM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'DickaR. MoraR. MoraN. PisilliN. Pisilliteam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaB. CristanteB. CristanteMatias SouléMatias SouléD. MalenD. MalenS. TuratiS. TuratiJ. DoigJ. DoigJ. IdzesJ. IdzesD. Caleta-CarD. Caleta-CarS. WalukiewiczS. WalukiewiczN. MaticN. MaticD. BakolaD. BakolaK. ThorstvedtK. ThorstvedtArmand LaurientéArmand LaurientéS. EspositoS. EspositoD. BerardiD. Berardi
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
3-4-2-1
AS Rom

Startelf

Sassuolo

Trainer

  • G. Gasperini
  • A. Aquilani

Bei der Roma ist die Torwartfrage weiter offen: Gollini droht auszufallen, und Vasquez dürfte erneut von Beginn an zwischen den Pfosten stehen. In der Abwehr kehrt Ndicka zurück, während Molina um einen Platz in der Startelf kämpft. Svilar, Koné und Dybala fallen ebenso aus wie Pellegrini und Rensch.

Sassuolo reist ohne Berardi ins Olimpico. Er wird das Spiel verpassen und dürfte nach der Pause zurückkehren. Auch Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz und Skjellerup fehlen. Dominguez dürfte im Angriffsdreiergespann hinter Esposito und Laurienté spielen.

Aktuelle Form

ROM

ROM - Form

SBR
S4-0
NAP
U3-3
CGL
S4-2
UDI
S2-5
MUN
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
18/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SAS

SAS - Form

MIL
U1-1
FRC
N4-2
COM
N2-0
LAZ
N2-6
FIO
N2-4
Tor erzielt (kassiert)
7/17
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Die Roma zeigte in den vergangenen fünf Spielen wechselhafte Leistungen: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt verlor sie in der Champions League mit 2:3 gegen Manchester United. Zuvor hatte Roma in der Serie A Udinese mit 5:2 und Cagliari mit 4:2 geschlagen; dazwischen stand ein 3:3 gegen Napoli. Insgesamt erzielte die Roma in den vergangenen fünf Partien 16 Tore und kassierte 14 Gegentreffer.

Sassuolo steckt in einer äußerst schwierigen Phase: vier Niederlagen in Folge und ein Unentschieden in den vergangenen fünf Spielen. Die jüngste Partie endete mit einer 2:4-Heimniederlage gegen die Fiorentina. Zuvor hatte es deutliche Niederlagen gegen Lazio mit 2:6 und gegen Frosinone mit 2:4 gegeben. In den vergangenen fünf Partien erzielte Sassuolo 9 Tore und kassierte 16 Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

AS RomUnentschiedenSassuolo
4
0
1
Italien Serie A
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
END
Italien Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
AS Rom badge
AS Rom
ROM
1
END
Italien Serie A
AS Rom badge
AS Rom
ROM
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
END
Italien Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
END
Italien Serie A
AS Rom badge
AS Rom
ROM
3
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
4
END
9Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im Januar 2026 statt, als sich die Roma zu Hause mit 2:0 durchsetzte. Von den vergangenen fünf direkten Duellen in der Serie A gewann Roma vier und Sassuolo nur eines. Damit war die Roma in den jüngsten Begegnungen deutlich überlegen.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
10910248+1628
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
107302810+1824
S
S
U
S
U
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
S
S
U
S
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
S
N
S
N
U
8
SSC NeapelSSC NeapelNAP
104241713+414
N
S
U
N
S
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
S
S
S
N
S
10
FC TurinFC TurinTOR
104151416-213
N
N
S
S
S
11
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
N
N
N
N
U
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
103251620-411
N
U
U
N
S
14
LecceLecceLEC
103071121-109
N
N
N
S
N
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
S
U
N
N
N
16
AC FlorenzAC FlorenzFIO
102261523-88
S
U
N
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
N
N
N
N
U
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
19
VenedigVenedigVEN
11209821-136
S
N
N
N
S
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
N
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie A steht die Roma derzeit auf Platz drei, während Sassuolo Rang 17 belegt.

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