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Italien Serie A - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Rome

Roma gegen Sassuolo wird live auf DAZN sowie koexklusiv bei Sky Sport und NOW übertragen. Nachfolgend findest du die verfügbaren Kanäle, auf denen du das Spiel verfolgen kannst.

Die Roma empfängt Sassuolo am Samstagabend des 11. Spieltags der Serie A 2026/27 im Stadio Olimpico in Rom. Roma will seine Position in der oberen Tabellenregion festigen.

Gasperini erwartet eine sofortige Reaktion auf die Aufholjagd von Manchester United im Old Trafford in der Champions League: Die Roma gab eine 2:0-Führung aus der Hand und verlor mit 2:3. Die Niederlage schmerzt, doch der Spielplan bietet umgehend die Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Mit einem Sieg würde die Roma vorübergehend allein auf Platz zwei vorrücken, nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Lazio und vor Inter. Es steht viel auf dem Spiel, und Roma weiß, dass sie sich vor eigenem Publikum keinen Ausrutscher erlauben darf.

Auf der anderen Seite reist Sassuolo in einer handfesten Krise an: vier Niederlagen in Folge mit 16 Gegentoren in diesem Zeitraum. Zuletzt gab es zu Hause ein 2:4 gegen die Fiorentina, ein Ergebnis, das Sassuolos Probleme in der Defensive verdeutlicht.

Aquilani muss auf Kapitän Domenico Berardi verzichten. Das ist ein schwerwiegender Ausfall für eine Mannschaft, die wieder Stabilität finden muss. Sassuolo steht auf Platz 17 und kämpft um Punkte für den Klassenerhalt.

Nachfolgend findest du alle Informationen dazu, wie du Roma gegen Sassuolo live im TV und im Stream verfolgen kannst.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei der Roma ist die Torwartfrage weiter offen: Gollini droht auszufallen, und Vasquez dürfte erneut von Beginn an zwischen den Pfosten stehen. In der Abwehr kehrt Ndicka zurück, während Molina um einen Platz in der Startelf kämpft. Svilar, Koné und Dybala fallen ebenso aus wie Pellegrini und Rensch.

Sassuolo reist ohne Berardi ins Olimpico. Er wird das Spiel verpassen und dürfte nach der Pause zurückkehren. Auch Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz und Skjellerup fehlen. Dominguez dürfte im Angriffsdreiergespann hinter Esposito und Laurienté spielen.

Aktuelle Form

Die Roma zeigte in den vergangenen fünf Spielen wechselhafte Leistungen: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt verlor sie in der Champions League mit 2:3 gegen Manchester United. Zuvor hatte Roma in der Serie A Udinese mit 5:2 und Cagliari mit 4:2 geschlagen; dazwischen stand ein 3:3 gegen Napoli. Insgesamt erzielte die Roma in den vergangenen fünf Partien 16 Tore und kassierte 14 Gegentreffer.

Sassuolo steckt in einer äußerst schwierigen Phase: vier Niederlagen in Folge und ein Unentschieden in den vergangenen fünf Spielen. Die jüngste Partie endete mit einer 2:4-Heimniederlage gegen die Fiorentina. Zuvor hatte es deutliche Niederlagen gegen Lazio mit 2:6 und gegen Frosinone mit 2:4 gegeben. In den vergangenen fünf Partien erzielte Sassuolo 9 Tore und kassierte 16 Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im Januar 2026 statt, als sich die Roma zu Hause mit 2:0 durchsetzte. Von den vergangenen fünf direkten Duellen in der Serie A gewann Roma vier und Sassuolo nur eines. Damit war die Roma in den jüngsten Begegnungen deutlich überlegen.

Tabelle

In der Serie A steht die Roma derzeit auf Platz drei, während Sassuolo Rang 17 belegt.