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Italien Serie A - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

Roma empfängt Monza am 13. Spieltag der Serie A im Stadio Olimpico. Das Spiel ist für Sonntag, den 29. November, um 18:00 Uhr angesetzt.

Die Roma von Gian Piero Gasperini geht nach dem 2:2 in Paris gegen PSG in der Champions League in die Partie. Hermoso brachte Roma nach fünf Minuten in Führung, ehe Malen mit einem Elfmeter in der Schlussphase ausglich und den Europameister stoppte.

In der Liga ist das Team aus der Hauptstadt derzeit in starker Form. Das 5:1 gegen Parma und das 3:0 gegen Sassuolo bestätigten die Offensivstärke der Mannschaft, die auf dem zweiten Tabellenplatz steht.

Monza von Ivan Juric steht in der Tabelle schlechter da, reist nach dem 3:0 gegen Fiorentina aber mit neuem Selbstvertrauen an. Vor diesem Erfolg hatte das Team aus der Brianza vier Ligaspiele in Folge verloren.

Für Juric wird es eine besondere Rückkehr in die Hauptstadt, wo er Roma im Herbst 2024 trainiert hatte. Auf der anderen Seite steht sein früherer Mentor Gasperini.

Gasperini dürfte Svilar ins Tor stellen, davor in der Abwehr Mancini, Balerdi und Hermoso. Für das Mittelfeld der voraussichtlichen Startelf sind Lulli, Cristante, Kone und Molina vorgesehen, im Angriff werden Dybala, Mora und Malen erwartet. Roma muss auf Pellegrini, Rensch und Vasquez verzichten. Gesperrte Spieler gibt es nicht.

Juric dürfte im Tor auf Thiam setzen, vor ihm auf Carboni, Goglichidze und Kouadio. Im Mittelfeld sind Colombo, Akinsanmiro, Birindelli, Mangas und Pessina vorgesehen, im Angriff Varela und Robinson. Monza muss auf Kouadio Maye, Folorunsho, Ciurria und Ngonge verzichten. Gesperrte Spieler gibt es nicht. Weitere Informationen folgen näher am Anpfiff.

Aktuelle Form

Roma hat in den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Spiel war das 2:2 gegen PSG in der Champions League. Zuvor gab es ein 5:1 auswärts gegen Parma und ein 3:0 gegen Sassuolo. Die einzige Niederlage war das 2:3 gegen Manchester United, ein 5:2 in Udine komplettiert die Serie. Insgesamt hat Roma 17 Tore erzielt und zehn kassiert.

Monza hat im selben Zeitraum einmal gewonnen und viermal verloren. Der jüngste Sieg war das 3:0 gegen Fiorentina nach Niederlagen mit 0:1 gegen Atalanta, 1:2 gegen Bologna, 1:4 gegen Napoli und 2:3 gegen Torino. Das Team aus der Brianza hat sechs Tore erzielt und elf kassiert.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell war Romas 4:0 gegen Monza in der Serie A am 24. Februar 2025. In den fünf aufgeführten Begegnungen hat Roma drei Siege und zwei Unentschieden erzielt und keine Niederlage hinnehmen müssen. Roma hat zehn Tore geschossen und drei kassiert, während Monza noch nie gewonnen hat.

Tabelle

In der Serie A steht Roma auf dem zweiten Tabellenplatz, Monza auf Platz 14.